Quantcast
Τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Μανόλη Καραλή - Real.gr
real player

Τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Μανόλη Καραλή

19:05, 15/09/2025
Τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Μανόλη Καραλή

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του Αργυρού Μεταλλίου στο ‘Αλμα επί Κοντώ κατά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο τονίζοντας:

«Ο ελληνικός αθλητισμός συνεχίζει επάξια να μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με τις επιτυχίες των αθλητών μας.

Σήμερα, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Θερμά συγχαρητήρια και εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του, να εμπνέει και να διδάσκει τους νεότερους με το ήθος του και την εργατικότητά του».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Έφοδος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η εξάπλωσή της - «Κινδυνεύουμε με lockdown», είπε ο Τσιάρας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Έφοδος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η εξάπλωσή της - «Κινδυνεύουμε με lockdown», είπε ο Τσιάρας

19:10 15/09
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στη δεύτερη θέση ο συγκλονιστικός Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στη δεύτερη θέση ο συγκλονιστικός Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα

16:42 15/09
Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

13:41 15/09
Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

15:20 15/09
ΗΠΑ: Το DNA που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ανήκει στον Τάιλερ Ρόμπινσον

ΗΠΑ: Το DNA που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ανήκει στον Τάιλερ Ρόμπινσον

19:15 15/09
Χίος: Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 695.000 ευρώ – Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι

Χίος: Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 695.000 ευρώ – Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι

19:55 15/09
Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bio3 Forum 2025: Υπουργείο για την έρευνα και την ανάπτυξη σε βάθος διετίας

Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bio3 Forum 2025: Υπουργείο για την έρευνα και την ανάπτυξη σε βάθος διετίας

20:15 15/09
Βρετανία: Η Ντάουνινγκ Στριτ καταγγέλλει τον «εμπρηστικό λόγο» του Μασκ στη διαδήλωση της ακροδεξιάς στο Λονδίνο

Βρετανία: Η Ντάουνινγκ Στριτ καταγγέλλει τον «εμπρηστικό λόγο» του Μασκ στη διαδήλωση της ακροδεξιάς στο Λονδίνο

20:45 15/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved