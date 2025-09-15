Τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Μανόλη Καραλή - Real.gr

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του Αργυρού Μεταλλίου στο ‘Αλμα επί Κοντώ κατά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο τονίζοντας:

«Ο ελληνικός αθλητισμός συνεχίζει επάξια να μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια με τις επιτυχίες των αθλητών μας.

Σήμερα, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Θερμά συγχαρητήρια και εύχομαι να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του, να εμπνέει και να διδάσκει τους νεότερους με το ήθος του και την εργατικότητά του».