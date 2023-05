Τα βρετανικά ΜΜΕ για τα αποτελέσματα των ελληνικών εκλογών

Πιο συγκεκριμένα:

Η Times εκτιμά ότι το αποτέλεσμα οφείλεται στις μεταρρυθμίσεις και τις ξένες επενδύσεις που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Ελλάδα, τονίζοντας παράλληλα πως η χώρα από πονοκέφαλος της Ευρώπης έχει γίνει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ΕΕ. Παράλληλα σημειώνει πως ο κ. Μητσοτάκης έχει κερδίσει τα εύσημα της Δύσης για τις προσπάθειες που έκανε να κατευνάσει τις εντάσεις και να «αποφύγει τον πόλεμο» με την Τουρκία.

Το BBC κάνει λόγο για «πολιτικό σεισμό». Στέκεται στο γεγονός ότι ο χάρτης της επικράτειας έχει βαφτεί μπλε, με εξαίρεση τη Ροδόπη, σημειώνοντας πως το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί «τεράστιο πισωγύρισμα» για τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. «Οι Έλληνες φαίνεται πως αντέδρασαν θετικά, περισσότερο από όσο αναμενόταν, υπογραμμίζει το βρετανικό δίκτυο. Σημειώνει επίσης πως η κεντροδεξιά κυβερνά την Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχει καταφέρει ανάπτυξη κοντά στο 6%, ενώ τονίζει πως η πρόταση του κ. Μητσοτάκη προς τους πολίτες ότι μόνο αυτός θα μπορούσε να οδηγήσει την ελληνική οικονομία προς τα εμπρός και να εδραιώσει την πρόσφατη ανάπτυξη, είχε αποτέλεσμα.

Greek PM hails big election win but lacks majority https://t.co/uBwkxllJeK

Η Guardian επισημαίνει πως η διαφορά των 20 ποσοστιαίων μονάδων είναι ένα «σπάνιο» γεγονός για την Ελλάδα, ενώ υπογραμμίζει πως ακόμη και στο «σοσιαλιστικό προπύργιο» της Κρήτης η ΝΔ τα πήγε απρόσμενα καλά. Αναφέρεται επίσης στην καλή επίδοση του ΚΚΕ αλλά και στην αποτυχία του κόμματος Βαρουφάκη να μπει στην Βουλή. Οι Έλληνες φαίνεται πως ψήφισαν με γνώμονα τη σταθερότητα, τονίζει η εφημερίδα.

Greece’s general election: centre-right party far ahead as votes are counted https://t.co/ZWmwpIsBW0