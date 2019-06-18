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Τα τελικά ψηφοδέλτια σε πέντε εκλογικές περιφέρειες ανακοίνωσε το ΚΙΝΑΛ

19:14

Το Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε τα τελικά ψηφοδέλτια του κόμματος για πέντε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες ανά την επικράτεια, ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουλίου.

Αναλυτικά:

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

Ν.ΑΡΤΑΣ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ:

ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ ΒΑΣΩ

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ

ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Β' ΑΘΗΝΩΝ - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ-ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ

ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

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