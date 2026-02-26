Ταυτοποιήθηκε 43χρονος που καλούσε σε επίθεση κατά της Αφροδίτης Λατινοπούλου μέσω διαδικτύου - Real.gr

Η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να ταυτοποιήσει έναν άνδρα ο οποίος εξύβριζε και καλούσε μέσω social media σε επίθεση εναντίον της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος 43χρονου Έλληνα σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της προσβολής αρχηγού πολιτικού κόμματος, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια και της εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από έγκληση σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος φέρεται να προέβη σε δημοσίευση σχολίου, με υβριστικό και προτρεπτικό σε βία περιεχόμενο, σε αναρτημένο απόσπασμα συνέντευξης του πολιτικού προσώπου σε εφημερίδα.

Από την επακόλουθη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, την αλληλογραφία με την εταιρεία διαχείρισης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και την αξιοποίηση των στοιχείων που χορηγήθηκαν, ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.