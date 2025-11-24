Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές μέσω διαδικτύου σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη - Real.gr

Ταυτοποιήθηκε 79χρονος ημεδαπός από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση απειλής διάπραξης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου, σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη.

Η ταυτοποίηση έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε από την Εισαγγελία, κατόπιν έγκλισης, για ανάρτηση στο Facebook με υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο.

Ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ. ΑΣ., για την συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρει:

Τον Οκτώβριο του 2024, αναρτήθηκε, σε λογαριασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.