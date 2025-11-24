Quantcast
Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές μέσω διαδικτύου σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη - Real.gr
real player

Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές μέσω διαδικτύου σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη

21:22, 24/11/2025
Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές μέσω διαδικτύου σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη

Ταυτοποιήθηκε 79χρονος ημεδαπός από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση απειλής διάπραξης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου, σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη.

Η ταυτοποίηση έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε από την Εισαγγελία, κατόπιν έγκλισης, για ανάρτηση στο Facebook με υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο.

Ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ. ΑΣ., για την συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρει:

Τον Οκτώβριο του 2024, αναρτήθηκε, σε λογαριασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved