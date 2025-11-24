Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές μέσω διαδικτύου σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη - Real.gr

Η ταυτοποίηση έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε από την Εισαγγελία, κατόπιν έγκλισης, για ανάρτηση στο Facebook με υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο.
Ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ. ΑΣ., για την συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρει:
Τον Οκτώβριο του 2024, αναρτήθηκε, σε λογαριασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου.
Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.