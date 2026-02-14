Τασούλας για Ημέρα Μνήμης θανόντων αστυνομικών: Δεν τους ξεχνάμε, η τιμή που τους πρέπει είναι ανεξίτηλη - Real.gr

Quantcast
15:45, 14/02/2026
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών με αφορμή την Ημέρα Μνήμης των θανόντων εν ώρα υπηρεσίας Αστυνομικών.

Μετά την κατάθεση στεφάνου και το πέρας της τελετής, ο κ.Τασούλας προέβη σε δήλωση τονίζοντας:

«Τιμούμε σήμερα ενσυνείδητα και με βαθιά συγκίνηση τη μνήμη των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους στον βωμό της επιτέλεσης της υπηρεσίας τους και του καθήκοντός τους. Δεν τους ξεχνάμε και αναγνωρίζουμε πως για τις οικογένειες τους και για αυτούς τους ίδιους η τήρηση του όρκου τους είχε μια μοιραία συνέπεια, για αυτό όμως και η τιμή που τους πρέπει είναι απαράγραπτη και ανεξίτηλη.

Η ΕΛΑΣ, με το προσωπικό της, που είναι παιδιά του ελληνικού λαού, προστατεύουν τη ζωή, την τιμή, την περιουσία και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών καθώς και την κοινωνική ειρήνη. Η Πολιτεία και ο Ελληνικός λαός αναγνωρίζουν αυτή την πολύτιμη προσφορά και υποκλίνονται ευλαβικά στην μνήμη όσων έπεσαν εν υπηρεσία».

