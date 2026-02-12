Τασούλας για την απώλεια Παπαληγούρα: Υπηρέτησε τη χώρα από θέσεις ευθύνης με αφοσίωση και συνέπεια - Real.gr

Τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δηλώνοντας: «Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργού Αναστάση Παπαληγούρα. Στην πολιτική διαδρομή του, με οδηγό την παρακαταθήκη του πατρός του, Παναγή Παπαληγούρα, πρυτάνευσε η αίσθηση καθήκοντος και η έγνοια για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και τον πολιτισμό.

Υπήρξε ένας ουσιαστικός γνώστης του Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Νομισματικής ιστορίας. Η συνεισφορά του στο δημόσιο βίο χαρακτηρίστηκε από σεμνότητα, σοβαρότητα, κοινωνική ευαισθησία και σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Υπηρέτησε τη χώρα από θέσεις ευθύνης με αφοσίωση και συνέπεια.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».