Τέμπη: Σε απολογία καλούνται Τριαντόπουλος, Αγοραστός και 6 ακόμη κατηγορούμενοι για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος - Real.gr

Σε απολογία καλούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της παράνομης αλλοίωσης του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη, μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Τις κλήσεις αποστέλλει η ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, Φωτεινή Μηλιώνη, η οποία ολοκλήρωσε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την κύρια ανακριτική διαδικασία — καταθέσεις μαρτύρων και συλλογή στοιχείων.

Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος, σχετικά με τις ενέργειες που ακολούθησαν το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι συγγενείς των θυμάτων, ωστόσο, έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα, υποστηρίζοντας ότι η αλλοίωση του χώρου παρεμπόδισε την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Παράλληλα με τον κ. Τριαντόπουλο, σε απολογία καλούνται και επτά ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία είχαν παραπεμφθεί για την ίδια υπόθεση. Ανάμεσά τους, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος, σύμφωνα με την κατηγορία, διέταξε τον καθαρισμό του χώρου του δυστυχήματος με μηχανήματα της Περιφέρειας, κατά παράβαση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων που ισχύουν σε ανάλογες περιπτώσεις.

Οι απολογίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Νοέμβριο, και μόλις ολοκληρωθούν η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Δικαστικό Συμβούλιο που έχει και τον τελευταίο λόγο για το αν ο πρώην υφυπουργός και οι συγκατηγορούμενοί του θα παραπεμφθούν σε δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο.

Την ίδια ώρα, προχωρά η ξεχωριστή ανακριτική διαδικασία για τον πρώην υπουργό Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος επίσης έχει παραπεμφθεί για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν αναβάθμιση των κατηγοριών. Ο ειδικός ανακριτής του Δικαστικού Συμβουλίου Ηλίας Γιαρένης έχει ήδη ξεκινήσει με τη μελέτη της δικογραφίας , ενώ ο Άρειος Πάγος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι την επόμενη εβδομάδα παραδίδεται ειδικός χώρος για τη διεξαγωγή των ανακρίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη της έρευνας.