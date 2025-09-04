Τετ α τετ Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους του ΣΕΒΤ: Δέσμευση για μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα - Real.gr

Quantcast
Τετ α τετ Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους του ΣΕΒΤ: Δέσμευση για μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα
Τετ α τετ Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους του ΣΕΒΤ: Δέσμευση για μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα

20:45, 04/09/2025
20:45, 04/09/2025

Συνάντηση με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων είχε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, σε συνέχεια πρόσφατης συνάντησής του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΤ ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για τη συνεργασία τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών των προϊόντων σε μεγάλο αριθμό κωδικών.

 

