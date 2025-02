Τετ α τετ του Ν. Δένδια με τον πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων στο Λονδίνο - Real.gr

Συζήτησαν την κατάσταση ασφαλείας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Με τον πρόεδρο της Επιτροπής ‘Αμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων Tanmanjeet Singh Dhesi και μέλη της Επιτροπής συναντήθηκε σήμερα στο Λονδίνο ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Συζητήσαμε για την κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ανέδειξα τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ».

I met the Chair of the Defence Committee of the House of Commons, Tanmanjeet Singh Dhesi @TanDhesi, as well as some of its members. Among others:

🔹We discussed the security situation in Southeast Mediterranean.

🔹I pointed out the stabilising role of Greece in the… pic.twitter.com/pKTjXd4xjn

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 24, 2025