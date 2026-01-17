Θ. Κοντογεώργης: Την Δευτέρα θα γίνει μια χρήσιμη συζήτηση, οι δρόμοι δεν θα ξανακλείσουν - Real.gr

Ο Θ. Κοντογεώργης προσέδωσε και άλλη διάσταση στο διάλογο, με την επισήμανση ότι το 2026 κυρίως, αλλά και το 2027, θα συζητηθεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η επικείμενη, μεθαύριο Δευτέρα, συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την αντιπροσωπεία των αγροτών, ήταν το πρώτο θέμα στη συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στο ΕΡΤnews. «Eκτιμώ ότι θα γίνει μια χρήσιμη συζήτηση, από την πρώτη συνάντηση έφυγα θετικά εντυπωσιασμένος», ήταν το αρχικό σχόλιό του. Σε αυτήν την πρώτη συνάντηση, οι αγροτοσυνδικαλιστές «έφεραν μαζί τους την αγωνία και την αγάπη για αυτό που κάνουν», είπε ακόμη ο Θ. Κοντογεώργης, προσθέτοντας ότι έφεραν μαζί τους τεκμηριωμένες προτάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι δύο πλευρές ήρθαν πιο κοντά και το αποτέλεσμα ήταν «η εξειδίκευση και βελτίωση των μέτρων». Ενώ ακολούθως, ο υφυπουργός υπογράμμισε το θετικό ισοζύγιο (εξαγωγές προς εισαγωγές) όσον αφορά τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, για πρώτη φορά, σημειωτέον, από το 1984.

Επιστρέφοντας στη συζήτηση κυβέρνησης και αγροτών, διευκρίνισε πως «ό,τι έχει δημοσιονομικό κόστος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προχωρήσει», όπως και ό,τι είναι πέραν του Ενωσιακού Δικαίου. Ταυτοχρόνως, ο Θ. Κοντογεώργης προσέδωσε και άλλη διάσταση στο διάλογο, με την επισήμανση ότι το 2026 κυρίως, αλλά και το 2027, θα συζητηθεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

«Πριν από μια συνάντηση πρέπει να πηγαίνουμε αισιόδοξα» σχολίασε επιπλέον, προσθέτοντας ότι «οι δρόμοι θεωρώ ότι δεν θα ξανακλείσουν και δεν ξανακλείσουν». Εξ άλλου, συνέχισε, «η κυβέρνηση έλαβε υπ’ όψιν της ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά» για τον αγροτικο-κτηνοτροφικό κόσμο. Όμως, «με τον διάλογο και τη συνεννόηση μπορούμε να καταλήξουμε σε ουσιαστικά πράγματα. Πέραν του να φύγουν τα τρακτέρ από τους δρόμους που είναι μείζον, το ουσιαστικό είναι να βελτιώσουμε τις πολιτικές μας και να υπάρχει σταθερός δίαυλος εμπιστοσύνης, όπως η κυβέρνηση από το 2019 έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο. Έχουν γίνει πράγματα, αλλά (η σχέση) περνά διακυμάνσεις, όπως όλες οι σχέσεις».

Συμπερασματικά, «πολλές φορές εμφιλοχωρεί και κομματική σκοπιμότητα, καλοπροαίρετα όμως θέλω να πιστεύω ότι όσο περισσότερο συζητάμε, βρίσκουμε λύσεις». Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία του να υπάρχει ανοιχτός ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας.

Επόμενο θέμα της συνέντευξης ήταν τα ελληνοτουρκικά: «Εμείς αναγνωρίζουμε μία συγκεκριμένη διαφορά, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης», ήταν το πρώτο μήνυμα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ενώ αναφερόμενος στα θέματα χαμηλής έντασης, παρέπεμψε στη συνάντηση που θα έχει την άλλη εβδομάδα η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με τον ομόλογό της, της Τουρκίας, στην Αθήνα. Αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου είναι «ο αισθητά μικρότερος αριθμός παραβιάσεων στο Αιγαίο», επίσης η προώθηση θεμάτων τουρισμού στα νησιά του βορειο-ανατολικού Αιγαίου με την express visa, το μεγαλύτερο εμπόριο κ.ά..

«Έχουμε την υποχρέωση να εξασφαλίζουμε – ενισχύοντας και την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, όπως δείξαμε και με την έλευση της πρώτης φρεγάτας – μια ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή, πολλώ δε μάλλον σε ένα περιβάλλον που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει την επόμενη ημέρα, και στη γειτονιά μας και ευρύτερα», ήταν το βασικό μήνυμα του Θ. Κοντογεώργη που προσέθεσε: «Με οδηγό τις αρχές μας, το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και με εγρήγορση, ετοιμότητα και με ανοιχτές αντένες σε ό,τι γίνεται ευρύτερα, δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε».

Η συνέντευξη έκλεισε με το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού: Γι’ αυτό, η άποψη του υφυπουργού ήταν ότι δεν πρέπει να κρίνει κανείς τα κριτήρια οιουδήποτε μπαίνει στην πολιτική. Κατά συνέπεια, συνέχισε, «ό,τι αφορά το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, θα αφορά τις θέσεις που αυτό θα διατυπώσει». Πάντως «έχουμε κάποια δείγματα, αλλά όταν οριστικοποιηθεί η ομάδα και οι θέσεις, εκεί προφανώς θα υπάρξει πολιτική συζήτηση, κριτική και αντιπαράθεση αν χρειασθεί».

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, ο Θ. Κοντογεώργης είπε πως βλέπει «μια μόχλευση κυρίως σε χώρους που είχαν επενδύσει πολιτικά στην υπόθεση των Τεμπών και αυτοί φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από την όποια πολιτική κινητικότητα από την κυρία Καρυστιανού».

Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, «εμείς έχουμε ως γνώμονα τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε την επόμενη περίοδο και να προετοιμάσουμε τη χώρα μετά τις εκλογές».

Εν κατακλείδι, «οποιοδήποτε καινούριο κόμμα με οποιοδήποτε αρχηγό ή ομάδα, είμαστε εδώ όταν προκύψει. Ελπίζω τουλάχιστον να υπάρχει ένα πλαίσιο προτάσεων, κόσμιο και σε ένα πολιτικό περιβάλλον όχι οξύτητας, τοξικότητας και πόλωσης που δεν συμφέρει τη χώρα μας. Βλέπετε τι γίνεται παγκοσμίως… Δεν λέμε να συμφωνήσουμε, αλλά να συζητάμε – και ο κόσμος να καταλαβαίνει και ας πάρει ψύχραιμα τις αποφάσεις του», κατέληξε.