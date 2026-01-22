Θ. Λιβάνιος: Μέλος σχολικής επιτροπής έπαιξε τα χρήματα στο στοίχημα ενώ αλλού εξαφανίστηκαν 400.000 ευρώ - Real.gr

Απίστευτα στοιχεία για πάρτυ και φέσια σχολικών επιτροπών από τον Υπουργό Εσωτερικών στη Βουλή.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στο ζήτημα της κατάργησης των σχολικών επιτροπών επικεντρώθηκε η συζήτηση γύρω από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία απόψε το βράδυ στη Βουλή. Ακούγοντας τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για την κατάργηση των επιτροπών ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος παρουσίασε αποκαλυπτικά όσο και απίστευτα στοιχεία για διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Ο κ. Λιβάνιος τόνισε ότι ήταν γνωστό εδώ και καιρό πως η ΕΛΣΤΑΤ θα ενέτασσε από 1η Ιανουαρίου τις σχολικές επιτροπές στους φορείς γενικής κυβέρνησης πράγμα που τελείωνε την «ευελιξία» και καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση λειτουργίας τους.

Ακόμα και από τις σχολικές επιτροπές που είχαν διατηρηθεί είπε ο Υπουργός Εσωτερικών περίπου οι δύο στις οκτώ δεν ήξεραν που χρωστάνε.

Αναφερόμενος στην επιστολή που είχε λάβει από πέντε δημάρχους μεγάλων πόλεων για τη διατήρηση των σχολικών επιτροπών ο Υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε ότι αυτό είχε περισσότερο να κάνει με ατελείωτους σκελετούς που βγήκαν από τις ντουλάπες και με την αδυναμία αρκετών να προβλέψουν μια κανονική διαδικασία λειτουργίας.” Όταν από τον Ιούλιο γνώριζε η ΚΕΔΕ ότι από 1η Ιανουαρίου οι σχολικές επιτροπές μπαίνουν στους φορείς γενικής κυβέρνησης εγώ τους είπα φέρτε μου προτάσεις. Βοηθήστε με. Και δεν ήρθε καμία πρόταση. Το τοπίο είναι τόσο θολό που αν θέλει μια σχολική επιτροπή να πληρώσει τιμολόγιο 300.000 ευρώ μπορεί να το κάνει χωρίς διαδικασία έγκρισης της απόφασης” είπε αρχικά ο κ. Λιβάνιος.

Εν συνεχεία ο Υπουργός άρχισε να αποκαλύπτει απίστευτα στοιχεία για σχολικές επιτροπές δείχνοντας το μέγεθος του εκτροχιασμού: