Θ. Πλεύρης: Αυστηροποιείται το πλαίσιο  της μεταναστευτικής μας πολιτικής  - Real.gr

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σε αυστηρότερο πλαίσιο περνά η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, όπως ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης, υπογραμμίζοντας ότι όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασύλου θα καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή την κράτηση. Παράλληλα, προανήγγειλε βαρύτερες ποινές για μέλη ΜΚΟ που εμπλέκονται σε παράνομα δίκτυα διακίνησης μεταναστών.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υποστήριξε πως η νέα στρατηγική έχει ήδη αποδώσει, σημειώνοντας ότι το τελευταίο πεντάμηνο καταγράφεται μείωση αφίξεων κατά περίπου 40% σε σύγκριση με το 2024. Όπως τόνισε, η επιλογή μιας «σκληρής αλλά αποτελεσματικής» πολιτικής, σε συνδυασμό με τη διπλωματία και την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, λειτουργεί αποτρεπτικά. Ειδική αναφορά έκανε στο έργο του Λιμενικού Σώματος, λέγοντας ότι τα στελέχη του διασώζουν ανθρώπινες ζωές, αντικρούοντας τις επικρίσεις περί αδράνειας.

Ταυτόχρονα, παρουσίασε ρυθμίσεις που απλοποιούν την ανανέωση αδειών παραμονής για νόμιμους μετανάστες, ενώ εισάγονται νέα μέτρα ώστε δικαιούχοι ασύλου να εντάσσονται στην αγορά εργασίας αντί να παραμένουν σε καθεστώς επιδομάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, εγκαταλείπεται το μοντέλο της παθητικής στήριξης και εφαρμόζεται πλέον διαδικασία «προένταξης», με μαθήματα ελληνικής γλώσσας και επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε οι ωφελούμενοι να κατευθύνονται σε τομείς όπως ο αγροτικός, ο τουρισμός, οι κατασκευές και η εστίαση.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η χορήγηση ασύλου δεν θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους: όσοι λαμβάνουν διεθνή προστασία θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και να εργαστούν, ενώ όσοι αρνούνται να ενταχθούν επαγγελματικά θα οδηγούνται σε αποχώρηση από τη χώρα.

Αναφερόμενος στη λειτουργία των δομών φιλοξενίας, εξήγησε ότι θα διαχωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Στις κλειστές δομές θα οδηγούνται άτομα χωρίς προσφυγικό προφίλ, όπου θα εξετάζεται το αίτημα ασύλου και, σε περίπτωση απόρριψης, θα επιστρέφουν στη χώρα τους ή θα κρατούνται. Στις ανοικτές δομές θα φιλοξενούνται όσοι έχουν αυξημένες πιθανότητες να λάβουν άσυλο, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωσή τους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση, σημείωσε ότι οι ενστάσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις ΜΚΟ, για τις οποίες –όπως είπε– αυστηροποιείται το πλαίσιο όταν μέλη τους εμπλέκονται σε κυκλώματα διακίνησης. Παράλληλα, καταργείται η πρακτική των απευθείας αναθέσεων έργων, με στόχο τη διαφάνεια: στο εξής, όσοι φορείς επιθυμούν χρηματοδότηση θα συμμετέχουν σε ανοιχτούς διαγωνισμούς.

Τέλος, παρουσίασε στοιχεία για τα ασυνόδευτα ανήλικα, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα είναι ηλικίας 16–17 ετών. Από ελέγχους με βιομετρικά τεστ σε ύποπτες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός ατόμων που δήλωναν ανήλικοι ήταν τελικά ενήλικες.