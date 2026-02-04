Θ. Πλεύρης: Εγκληματίες και δολοφόνοι οι διακινητές - Συγχαρητήρια στο Λιμενικό που έσωσε ανθρώπους - Real.gr

Σε κλίμα έντασης άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Λίγες μόνο ώρες μετά την τραγωδία με 15 νεκρούς στα ανοικτά της Χίου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στους διακινητές τους οποίους χαρακτήρισε δολοφόνους , δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος για τη διάσωση ανθρώπων από τη θάλασσα. Η αναφορά του κ. Πλεύρη στο Λιμενικό προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης η οποία ζήτησε εξηγήσεις χωρίς ωστόσο κανένα κόμμα να κάνει αναφορά στους διακινητές.

“Εκφράζω τη λύπη μου για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο. Δυστυχώς χθες και εκφράζουμε τη λύπη μας για την τραγωδία, υπήρξε σκάφος που χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και προκλήθηκε το δυστύχημα με νεκρούς. Συγχαρητήρια στους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος που έσωσαν ανθρώπους από τη θάλασσα καθώς και για το ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας. Το συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δίνουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές. Και το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα εδώ έχει συγκεκριμένες ποινές για αυτούς τους δολοφόνους οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για ό,τι συνέβη” είπε αρχικά ο κ. Πλεύρης

Η αναφορά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης η οποία κατηγόρησε τον κ. Πλεύρη ότι έχει ήδη βγάλει πόρισμα ενώ αιχμές υπήρξαν και για τα συγχαρητήριά του στο Λιμενικό.

“Ο κ.Πλεύρης ήρθε να δώσει συγχαρητήρια. Είναι εκτός πραγματικότητας . Το μόνο που σκεφτήκατε είναι να δώσετε συγχαρητήρια” είπε ο Αλ. Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας. Εξηγήσεις ζήτησε ο Χρ.Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ ενώ και ο Δ.Μάντζος ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα σε βάθος. “Έχουμε νέο έγκλημα. Το Αιγαίο είναι υγρός τάφος των εργαζόμενων από τον ιμπεριαλισμό” είπε ο Ν.Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ ζητώντας στοιχεία για τη σύγκρουση. Για κυβερνητική αποτυχία μίλησε ο Κ. Χήττας της Ελληνικής Λύσης. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν τον λόγο έλαβε η Σία Αναγνωστόπουλου της Νέας Αριστεράς , η οποία ζήτησε την παρουσία στη Βουλή του αρμοδίου Υπουργού Ναυτιλίας Β. Κικίλια “για να λογοδοτήσει”. “Αντί αυτού ήρθε ο Πλεύρης να δώσει συγχαρητήρια στο λιμενικό. Όλη αυτή η ρητορεία καταλήγει στο να μοιάζουν οι νεκροί σαν να μην είναι άνθρωποι. Δεν θα ακολουθήσω τον κ.Μάντζο ότι δεν φωνάζουμε. Πρέπει να φωνάξουμε” είπε.

Τον λόγο έλαβε ξανά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ο οποίος σε σαφώς υψηλότερους τόνους είπε: “Ναι δίνω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του λιμενικού. Οι 24 διασωθέντες σώθηκαν από το λιμενικό και όχι από τους επαγγελματίες ανθρωπιστές. Οι εγκληματίες είναι οι διακινητές. Έβαλαν σε λέμβο 8 μέτρων 40 άτομα, πήγαν να τους αφήσουν στη Χίο και όταν τους έπιασαν χτύπησαν το σκάφος του λιμενικού. Προφανώς γίνεται έρευνα. Αναφέρομαι στην έκθεση του Λιμενικού που πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές. Επειδή θα γίνει εδώ συζήτηση που δεν θα την αποφύγετε. Υπάρχουν δυο άρθρα που αυστηροποιούν το πλαίσιο για τους διακινητές . Για αυτούς που έπνιξαν και σκότωσαν 15 άτομα. Θέλω να δω πως θα ψηφίσουν τα κόμματα. Να δούμε αν είστε με αυτούς που σώζουν ανθρώπους και φυλάνε την πατρίδα” είπε ο κ. Πλεύρης.

Μετά τη δευτερολογία Πλεύρη σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε την παρουσία του Β. Κικίλια στη Βουλή.