Θ. Πλεύρης για Γιαϊλαλί: Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν από τις αφηγήσεις του - Real.gr

Δεν μπορεί να πάρει άσυλο κάποιος που έχει συμμετάσχει σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Για σοβαρά ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει από τις αφηγήσεις του ίδιου του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλί στην υπηρεσία ασύλου μίλησε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δικαιολογώντας σε μεγάλο βαθμό την πρωτοβάθμια απορριπτική απόφαση της υπηρεσίας.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού ο οποίος έκανε λόγο για ακατανόητη και ανάλγητη απόφαση της Κυβέρνησης για απέλαση του ελληνικής καταγωγής Βασίλη Ιωάννη Γιαϊλαλί ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε σε εμπεριστατωμένη έκθεση της υπηρεσίας η οποία αριθμεί 120 σελίδες λέγοντας ότι υπάρχει ρήτρα αποκλεισμού από διεθνή προστασία από την ίδια τη συνθήκη Γενεύης αν ο αιτών έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. “Αφορά πράξεις τις οποίες κρίνει ο χειριστής του φακέλου ότι έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια που ο αιτών υπηρετούσε στις τουρκικές δυνάμεις και εθελοντικά στους κομάντο των Τούρκων, σε πράξεις που έλαβαν χώρα σε κουρδικά χωριά. Γιατί φαντάζομαι ότι κανένας δεν συμφωνεί να δοθεί προστασία σε κάποιον που έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας” είπε αρχικά ο κ. Πλεύρης.

Όταν μάλιστα ο κ. Νατσιός είπε ότι αυτά τα λένε οι Τούρκοι καλώντας τον κ. Πλεύρη να μην είναι τόσο ευκολόπιστος ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επανήλθε με περισσότερες λεπτομέρειες λέγοντας ότι δεν υπάρχει η παραμικρή πληροφορία από τους Τούρκους και πως όλα τα στοιχεία στον φάκελο προέρχονται από περιγραφές του ίδιου του Βασίλη Γιαϊλαλί στις έξι συνεντεύξεις που έδωσε .

“ Το γεγονός ότι κάποιος πριν ανακαλύψει τη μητέρα πατρίδα υπηρέτησε εθελοντικά ως Τούρκος κομάντο και αφηγηματικά περιγράφει τι έλαβε χώρα σε αυτά τα χωριά από τον ίδιο και από τους άλλους κομάντο έχει ενδιαφέρον. Τόσο για πράξεις που είδε αλλά και για τις πράξεις στις οποίες συμμετείχε” είπε αρχικά ο κ. Πλεύρης.

Λίγη ώρα αργότερα μάλιστα ο κ. Πλεύρης επανήλθε με περισσότερες λεπτομέρειες: “ Αν συμμετέχει κάποιος στο να καούν τρία χωριά και το αποδέχεται , σε εκτοπισμό ανθρώπων , σε βασανισμό ανθρώπων σε συνθήκες κράτησης αιχμαλώτων τότε ο ελεγκτής ασύλου θα πρέπει να λάβει επαρκείς απαντήσεις. Αυτά ήταν ο λόγος και είναι αποκλειστικά στις δικές του έξι αφηγηματικές συνεντεύξεις . Αυτός ήταν ο λόγος που η ελέγκτρια έκρινε ότι αν έχουν διαπραχθεί αυτά δεν μπορεί να πάρει άσυλο” είπε ο κ. Πλεύρης.

Κλείνοντας είπε ότι ευελπιστεί πως στην προσφυγή που θα κάνει ο κ. Γιαϊλαλί θα απαντήσει. “Πρέπει να απαντηθούν αυτά. Κι εγώ όταν έρθει η ώρα που θα μπορώ να παρέμβω θα ζητήσω να τα μελετήσω. Η πρόθεση μου είναι να προσφύγω αλλά τότε θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν έκανε πράξεις κατά της ανθρωπότητας σε βάρος των Κούρδων” είπε.