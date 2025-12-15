Θ.Πλεύρης: «Η Ευρώπη δεν αλλάζει. Άλλαξε»  - Real.gr

«Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ»

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με τη φράση «Η Ευρώπη δεν αλλάζει. Άλλαξε» ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης έδωσε από τη Βουλή το στίγμα της συνολικής κατεύθυνσης της Ευρώπης προς μια αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Όπως υποστήριξε, η χώρα μας δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει, και πρωταγωνιστεί με πολιτικές που πλέον υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο κ. Πλεύρης κάλεσε τα κόμματα να στηρίξουν συνολικά το μεταναστευτικό «δόγμα» της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα. «Η παράνομη μετανάστευση δεν είναι λύση. Είναι το πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η παράνομη είσοδος σε μια χώρα δεν συνιστά δικαίωμα αλλά αδίκημα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το άσυλο «δεν είναι διαβατήριο εισόδου» και ότι πρέπει να χορηγείται συσταλτικά, μόνο σε όσους πραγματικά το δικαιούνται, στο πλαίσιο ενός αυστηρού αλλά –όπως είπε– δίκαιου συστήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις θεσμικές αλλαγές που δρομολογούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2026, σημειώνοντας ότι θα τεθούν σε ισχύ τρία νέα βασικά νομοθετικά κείμενα που αλλάζουν ριζικά τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Ο πρώτος αφορά τον Κανονισμό Επιστροφών, στον οποίο –σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη– ενσωματώθηκαν ρυθμίσεις που είχε ήδη θεσπίσει η Ελλάδα, όπως η διοικητική κράτηση, ο περιορισμός των προθεσμιών, η αύξηση των απελάσεων και η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες, ακόμη και εκτός Ευρώπης.

Ο δεύτερος είναι ο Κανονισμός Ασφαλών Χωρών, τον οποίο η Ελλάδα έχει εντάξει στην εθνική της νομοθεσία από το 2021. Όπως ανέφερε, ο κανονισμός αυτός διευκολύνει τόσο τις επιστροφές σε τρίτες χώρες όσο και την απόρριψη αιτημάτων ασύλου από μονήρεις νέους άνδρες που πέρασαν από διαδοχικές ασφαλείς χώρες προκειμένου να ζητήσουν άσυλο στην ΕΕ.

Ο τρίτος πυλώνας είναι το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2026 και θα χαράξει, όπως είπε, μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η Ελλάδα εισέρχεται στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο έχοντας διαγράψει όλες τις εκκρεμότητες επιστροφών του παρελθόντος, οι οποίες είχαν συσσωρευτεί λόγω του Κανονισμού του Δουβλίνου.

Όπως σημείωσε, το προηγούμενο δόγμα, του “περνάνε και λιάζονται” οδήγησε σε μια «πελώρια υποχρέωση επιστροφών», η οποία πλέον έχει διαγραφεί, επιτρέποντας στη χώρα να ξεκινήσει από μηδενική βάση με μηδενικές υποχρεώσεις επιστροφών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η θετική αξιολόγηση των ελληνικών πολιτικών από την ΕΕ αποδεικνύει πως η Ένωση στηρίζει χώρες που προστατεύουν τα σύνορά τους και όχι εκείνες που λειτουργούν ως πόλος έλξης ανεξέλεγκτων ροών.

Μετρήσιμα αποτελέσματα

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, ο κ. Πλεύρης υπενθύμισε ότι τον Ιούλιο ψηφίστηκε τόσο η αναστολή ασύλου όσο και η νομοθεσία για την παράνομη μετανάστευση, που καθιέρωσε το δόγμα «φυλακή ή επιστροφή».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

το πρώτο επτάμηνο του 2025 οι μεταναστευτικές ροές κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2024, περίπου στις 26.000,

στο τετράμηνο Αυγούστου – Νοεμβρίου καταγράφηκε μείωση 50% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024,

την ίδια στιγμή αυξήθηκαν οι επιστροφές, ακόμη και προς χώρες εκτός Ευρώπης, κάτι που χαρακτήρισε βασικό στόχο για το επόμενο έτος.

Νόμιμη μετανάστευση με έλεγχο

Τέλος, ο Θάνος Πλεύρης προανήγγειλε ότι στις αρχές του έτους θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών, την ευελιξία στη μετάκληση εργαζομένων και την ενίσχυση των διακρατικών συμφωνιών.

Όπως είπε, όσοι λαμβάνουν άσυλο θα εντάσσονται υποχρεωτικά στην αγορά εργασίας, με κατάργηση επιδομάτων, ενώ οι δομές φιλοξενίας θα διαχωρίζονται ανάμεσα σε όσους έχουν πιθανότητες ασύλου και σε όσους θα παραμένουν σε καθεστώς κράτησης έως την απέλασή τους.

Κλείνοντας, κάλεσε τη Βουλή να υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό και να στηρίξει ένα μεταναστευτικό δόγμα που, όπως υπογράμμισε, βασίζεται στη φύλαξη των συνόρων με αποτροπή, στη μείωση των ροών, στον εξορθολογισμό του ασύλου και στην αύξηση των επιστροφών.