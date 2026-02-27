Θ. Πλεύρης: Κεντρική πολιτική επιλογή η ανάκληση ασύλου όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις - Real.gr

Ως κεντρική πολιτική της κυβέρνησης χαρακτήρισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης την ανάκληση ασύλου όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Αφορμή στάθηκε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρη Τζανακόπουλου για την ανάκληση του ασύλου στον Πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας Τζαβέντ Ασλάμ. Ο κ. Πλεύρης προανήγγειλε σαρωτική επανεξέταση όλων των δελτίων ασύλου που έχουν χορηγηθεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι λόγοι διατήρησής τους . Εκτίμησε δε ότι ως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 θα ανακληθούν πάνω από 1.000 δελτία ασύλου.

“Το άσυλο δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Έχω δώσει εντολή να επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις. Ο επανέλεγχος δεν θα γίνει ονομαστικά αλλά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως αν ο κάτοχος ασύλου έχει συλληφθεί ή εμπλέκεται σε υποθέσεις που αφορούν την δημόσια τάξη ή προέρχεται από χώρες που πλέον θεωρούνται ασφαλείς. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις το άσυλο θα ανακαλείται. Το μήνυμα μας είναι σαφές και ξεκάθαρο: αν κάποιος δεν κινδυνεύει στην χώρα καταγωγής του θα ανακαλείται το άσυλο και θα επιστρέφει στην χώρα του. Ο υπουργός πρόσθεσε δε πως στην πρόσφατη τετραμερή που πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη διαμήνυσε στον Πακιστανό ομόλογο του πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πολλές ανακλήσεις ασύλου Πακιστανών που διαμένουν στην Ελλάδα.

Ο κ. Πλεύρης υπενθύμισε ότι την περίοδο 2015 – 19 υπήρξαν μόλις 19 ανακλήσεις ασύλου για να προσθέσει πως από το 2021 έως το τέλος του 2025 αυξήθηκαν σε 595.