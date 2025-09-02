Θ. Πλεύρης: Λιγότερες από τον Φεβρουάριο οι ροές στην Κρήτη τον Αύγουστο - Real.gr

Υπάρχουν οι κατατρεγμένοι, υπάρχουν και οι κακομαθημένοι που νομίζουν ότι η Ευρώπη τους χρωστάει, δήλωσε ο υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Για απαραίτητες πολιτικές οι οποίες φέρνουν αποτέλεσμα στο μεταναστευτικό και στέλνουν τα σωστά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση μίλησε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας κατά τη συζήτηση του μεταναστευτικού νομοσχεδίου στη Βουλή ο κ. Πλεύρης ανέπτυξε τα αποτελέσματα της τροπολογίας για την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου λέγοντας ότι μετά την τροπολογία οι ροές στην Κρήτη ήταν λιγότερες από ότι τον Φεβρουάριο.

Συγκεκριμένα ενώ τον Ιανουάριο οι ροές ήταν 707 και τον Φεβρουάριο 775 , τον Αύγουστο οι ροές ήταν μόλις 689. Βάζοντας στο στόχαστρο το ΠΑΣΟΚ ο κ. Πλεύρης είπε: “Κάποιοι εδώ στήριξαν την αντισυνταγματικότητα και ψήφισαν παρών όπως το ΠΑΣΟΚ. Όταν θα πάει ο κ.Ανδρουλάκης στην Κρήτη να πει ότι ο Αύγουστος πέρασε και δεν είχαμε 5.000 ροές γιατί ψηφίστηκε η τροπολογία και έγινε σημαντική δουλειά από το Υπουργείο Εξωτερικών με τον Χαφτάρ”.

Ο κ. Πλεύρης κάλεσε τους βουλευτές να επισκεφθούν δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης για να δουν τις φθορές και τη συμπεριφορά μεταναστών οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο. “ Υπάρχουν πραγματικά κατατρεγμένοι και υπάρχουν οι κακομαθημένοι οι οποίοι νομίζουν ότι η Ευρώπη τους χρωστάει και για αυτό ξεκινούν το ταξίδι” είπε.