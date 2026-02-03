Θ. Πλεύρης: Μηδενική ανοχή για όσους λειτουργούν παράνομα τζαμιά στην Αθήνα - Real.gr

Quantcast
13:21, 03/02/2026
Θ. Πλεύρης: Μηδενική ανοχή για όσους λειτουργούν παράνομα τζαμιά στην Αθήνα

Πολιτική μηδενικής ανοχής σε όσους συλλαμβάνονται από την Ελληνική Αστυνομία να λειτουργούν παράνομα τζαμιά στην ελληνική επικράτεια υιοθετεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Μιλώντας στη Βουλή ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση ανάκλησης της νόμιμης άδειας διαμονής Μπαγκλαντεσιανού επειδή λειτουργούσε παρανόμως λατρευτικό χώρο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου του Δήμου Αθηναίων.

“Αυτό που έγινε στον Άγιο Νικόλαο θα γίνει παντού. Σε όλα τα παράνομα τζάμια με παράλληλη ανάκληση των νόμιμων εγγράφων όσων τα λειτουργούν. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία θα σφραγίζονται τα παράνομα τζαμιά και θα απελαύνονται όσοι εμπλέκονται” είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

