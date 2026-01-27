Θ. Πλεύρης: «Τέλος τα επιδόματα σε μετανάστες - Ή θα εργαστείς ή θα σηκωθείς και φύγεις, λάθος η λογική τον ταΐζω, τον ποτίζω» - Real.gr

Στο ιδεολογικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τη μετανάστευση αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης κατά τη συζήτηση στη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, παράλληλα με τη δημιουργία ελεγχόμενων διαύλων για τη νόμιμη είσοδο στη χώρα

του Γιώργου Λυκουρέντζου

. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η φιλοσοφία της κυβέρνησης βασίζεται σε ένα αυστηρό πλαίσιο αποτροπής, με ταυτόχρονη πρόβλεψη περιορισμένων δυνατοτήτων για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης παραμονής.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι οι νέες ρυθμίσεις δίνουν έμφαση στην ένταξη όσων λαμβάνουν άσυλο στην αγορά εργασίας, αντί της μακροχρόνιας εξάρτησής τους από επιδόματα. Περιέγραψε μάλιστα παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της πολιτικής αυτής, αναφέροντας ότι αιτούντες άσυλο με αγροτικό υπόβαθρο θα μεταφέρονται σε δομές όπως εκείνη στο Κουτσόχερο, όπου θα εκπαιδεύονται στις ελληνικές καλλιέργειες και στη συνέχεια θα διασυνδέονται με εργοδότες. Όπως είπε, η κατεύθυνση είναι σαφής: περιορισμός των επιδομάτων και υποχρέωση ένταξης στην εργασία, με την παραμονή στη χώρα να συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα.

Απαντώντας στην κριτική της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Νάντιας Γιαννακοπούλου σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των ΜΚΟ, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι ρυθμίσεις στοχεύουν αποκλειστικά στην παράνομη διακίνηση μεταναστών και όχι στη θεσμική δράση των οργανώσεων. Όπως σημείωσε, προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για περιπτώσεις όπου μέλη ΜΚΟ εμπλέκονται σε κυκλώματα διακινητών, υπογραμμίζοντας ότι η ιδιότητα σε οποιονδήποτε επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συγκεκριμένη ΜΚΟ έχει προσφύγει κατά της χρήσης βιομετρικών ελέγχων για τη διαπίστωση της ηλικίας μεταναστών που δηλώνουν ανήλικοι.

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε επίσης στην κατάργηση του καθεστώτος απευθείας αναθέσεων προς ΜΚΟ για υπηρεσίες όπως μετακινήσεις και μεταφράσεις, επισημαίνοντας ότι πλέον όλα τα σχετικά έργα θα περνούν από διαγωνιστικές διαδικασίες, σε συμμόρφωση με τις επισημάνσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σε άλλο σημείο, έκανε λόγο για εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας που προβλέπει ανάκληση άδειας διαμονής σε περιπτώσεις εργαζομένων μεταναστών που μένουν άνεργοι, τονίζοντας ότι η παραμονή στη χώρα συνδέεται πλέον ευθέως με την ύπαρξη θέσης εργασίας.

Κλείνοντας, ο υπουργός υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική αποδίδει ήδη αποτελέσματα, καθώς –όπως είπε– η σημαντικότερη μείωση των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται στο τελευταίο πεντάμηνο του 2025, περίοδο κατά την οποία εφαρμόστηκαν αυστηρότερα μέτρα για την παράνομη διαμονή. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρώπης, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις παράνομες αφίξεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ