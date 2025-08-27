Θ. Πλεύρης: Θα ξεπεράσουν τις 1.000 οι απελάσεις μεταναστών μέσα σε 15 ημέρες - Real.gr

Για σαφή αλλαγή κλίματος στο πεδίο του μεταναστευτικού μετά την κατάθεση της τροπολογίας για την αναστολή κατάθεσης αιτήσεων ασύλου μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αποκαλύπτοντας ότι μέσα σε 15 ημέρες οι επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο θα ξεπεράσουν τις 1.000.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Μιλώντας κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου με το οποίο ποινικοποιείται η παραμονή στη χώρα όσων δεν δικαιούνται άσυλο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τις πρώτες 27 ημέρες του Αυγούστου καταγράφηκε μείωση 80% στις ροές στην Κρήτη έναντι των αντίστοιχων του Ιουλίου και δικαιολόγησε την κατάθεση της τροπολογίας λέγοντας ότι όταν μια κυβέρνηση βλέπει καραβιές με 2.500 άτομα να προσπαθούν να μπουν στη χώρα μέσα σε μια εβδομάδα έπρεπε να αντιδράσει. Ο κ. Πλεύρης ζήτησε πάντως εγρήγορση λέγοντας χαρακτηριστικά: “Αυτό δεν μας εφησυχάζει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τυχόν νέες επιθετικές κινήσεις των κυκλωμάτων λαθροδιακίνησης ως προς την αύξηση των ροών”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Πλεύρης:

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν αφιχθεί από τη Λιβύη στην Κρήτη 10.000 περίπου παράνομοι μετανάστες. Από τις 1 έως 9 Ιουλίου μέσα σε μια μόλις εβδομάδα, πριν από την ψήφιση της τροπολογίας οι αφίξεις έφθασαν τις 2642.

από 10 Ιουλίου έως τέλη Ιουλίου οι αφίξεις έφθασαν τις 913 και έως σήμερα τον Αύγουστο οι αφίξεις είναι κάτω των 500. Δηλαδή σε 45 ημέρες εισήλθαν παράνομα στη χώρα από τη Λιβύη οι μισοί μετανάστες από όσους έφθασαν μόνο την πρώτη βδομάδα του Ιουλίου. Όλο τον Αύγουστο αφίχθησαν παράνομα όσοι αφίχθησαν παράνομα σε μια μόνο μέρα τον Ιούλιο.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα των απελάσεων και των επιστροφών τις οποίες χαρακτήρισε ως το μεγάλο στοίχημα και στόχο του σχεδίου νόμου. “Αποτελεί βασική μας προτεραιότητα η αύξηση τους, καθώς είναι ο τομέας που πρέπει να γίνει η μεγαλύτερη πρόοδος. Προς αυτήν την κατεύθυνση από την πρώτη μέρα ξεκίνησα διμερείς επαφές και σειρά συναντήσεων με Πρέσβεις, ΔΟΜ και όλους τους φορείς που εμπλέκονται για την αύξηση των επιστροφών” είπε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε: από την έναρξη της τροπολογίας έως τις 15.08.25 οι επιστροφές που έγιναν (οικειοθελείς και αναγκαστικές) έφθασαν τις 808 και έχουν προγραμματιστεί ή υλοποιηθεί άλλες 250 έως και την επόμενη εβδομάδα.

Επιπλέον έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτο.