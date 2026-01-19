Θάνος Πλεύρης: Fake news το ότι νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες – Το νομοσχέδιο απευθύνεται σε όσους έχουν νόμιμη διαμονή - Real.gr

«Fake news» χαρακτήρισε ο Θάνος Πλεύρης τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για νομιμοποίηση 90.000 «παράνομων μεταναστών», υπογραμμίζοντας πως «το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση απευθύνεται σε μετανάστες που έχουν νόμιμη διαμονή».

Οπως διευκρίνισε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής: «Από το Σεπτέμβριο με το σν νόμου για την παράνομη μετανάστευση έχει απαγορευτεί κάθε δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών που εισήλθαν παράνομα. Όποιος πλέον εισέρχεται ή παραμένει παράνομα τιμωρείται ποινικά με ποινή φυλάκισης και απελαύνεται. Η επιτάχυνση αφορά λοιπόν μόνο μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θ. Πλεύρη:

«Δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι δήθεν νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες είναι απολύτως ψευδή. Το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση απευθύνεται σε μετανάστες που έχουν νόμιμη διαμονή. Στη χώρα διαμένουν 793.000 νόμιμοι μετανάστες εκ των οποίων οι 293.000 βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανανέωσης των αδειών τους ή μη ολοκλρωρησης του ελέγχου. Με το σν επιταχύνεται η διαδικασία για την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου. Δηλαδή επιταχύνεται η διαδικασία να ολοκληρωθεί έλεγχος σε μετανάστες που βρίσκονται νόμιμα και έχουν υποβάλει έγγραφα ανανεωσης. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται κανένας που εισήλθε παράνομα, αλλά επιταχύνεται η διαδικασία ανανέωσης σε αυτούς που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, εάν προφανώς πληρούν τις προυποθέσεις ανανεωσης. Από το Σεπτέμβριο με το σν νόμου για την παράνομη μετανάστευση έχει απαγορευτεί κάθε δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών που εισήλθαν παράνομα. Όποιος πλέον εισέρχεται ή παραμένει παράνομα τιμωρείται ποινικά με ποινή φυλάκισης και απελαύνεται. Η επιτάχυνση αφορά λοιπόν μόνο μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Συνεπώς τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν νομιμοποίηση μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στη χώρα είναι fake news και απολύτως ψευδή».