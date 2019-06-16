Θάνος Ασκητής και Κώστας Χαρδαβέλλας υποψήφιοι με το ΚΙΝΑΛ

Ο Θάνος Ασκητής και ο Κώστας Χαρδαβέλλας θα είναι υποψήφιοι με το ΚΙΝΑΛ στον Δυτικό Τομέα της Β' Αθήνας.
Το Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε σήμερα τα τελικά ψηφοδέλτια για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου σε επτά εκλογικές περιφέρειες.
Ν. Αιτωλοακαρνανίας:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΙΖΜΠΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ
Ν. Βοιωτίας:
ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ
ΚΟΣΚΟΒΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΓΙΑΝΝΑ
Ν. Καρδίτσας:
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΡΑΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
Ν. Φλώρινας:
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΙΧΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ
ΡΕΠΠΑ ΓΙΩΤΑ
N. Θεσπρωτίας:
ΔΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΠΟΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΑΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΚΟΣ
Υπόλοιπο Αττικής (Ανατολική Αττική):
ΑΝΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ ΑΡΕΤΗ
ΤΣΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
Β' Αθήνας (Δυτικός Τομέας):
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΣΚΗΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ