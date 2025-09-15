Θεοχαρης: Δεν υπάρχει συμφωνία με την Τουρκία για αλιεία εντός ελληνικών χωρικών υδάτων - Real.gr

«Δεν υπήρξε και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επίσημη ή ανεπίσημη συμφωνία με την Τουρκία που θα επιτρέψει σε τουρκικά πλοία να αλιεύουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων» είπε από τη Βουλή ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

«Για να μην υπάρχουν παρερμηνείες ή παραφιλολογία για τόσο σοβαρά ζητήματα θα απαντήσω κατηγορηματικά. Κατηγορηματικά λοιπόν διαβεβαιώνω ότι ουδέποτε υπήρξε, δεν υφίσταται, ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία , επίσημη ή άτυπη, για ανοχή δική μας σε παράνομη, λαθραία ή άναρχη αλιεία από τουρκικά σκάφη ή σκάφη τρίτων χωρών» είπε χαρακτηριστικά .

Απαντώντας σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Θανάση Χαλκιά αναφορικά με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια ο οποίος υποστήριξε ότι το 2017 η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με την Τουρκία για την απελευθέρωση δύο ελλήνων στρατιωτών «ενέδωσε για κάποιο χρονικό διάστημα και δεν ελέγξαμε ως οφείλαμε το πως ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες στην περιοχή» ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει τέτοια συμφωνία και πρόσθεσε σε άλλο σημείο, «Ο κ. Κικίλιας γνωρίζει τα ζητήματα αλιείας. Εγώ από την πλευρά μου ως υφυπουργός Εξωτερικών επαναδιαβεβαιώνω την εθνική αντιπροσωπεία ότι δεν υπήρξε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει τέτοιου είδους συμφωνία με την Τουρκία ή με οποιοδήποτε άλλο τρίτο κράτος για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».