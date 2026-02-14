Θεοχάρης: Υπήρχε ολόκληρο σχέδιο για να πάμε στη δραχμή - Real.gr

Την βεβαιότητα ότι το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ «υπήρχε ολόκληρο σχέδιο για να πάμε στη δραχμή», εξέφρασε στην εκπομπή ΕΡΤ, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, όσα έγιναν τα θυμάται καθώς κατήγγειλε το σχέδιο., μετά από πληροφορίες που είχε λάβει μέσα από τα Υπουργεία.

«Είχα συγκεκριμένους πληροφοριοδότες μέσα από τα Υπουργεία που μου έλεγαν συγκεκριμένα μέτρα, που ήταν έτοιμοι να κάνουν – διατίμηση στα φάρμακα, να μην πληρωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι για έναν μήνα […] Βεβαίως, υπήρχε ολόκληρο σχέδιο για να πάμε στη δραχμή. Αυτά τα παράλληλα νομίσματα του Βαρουφάκη, θα πληρωνόντουσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά τα 3/4, ψηφιακά, ηλεκτρονικά, να μην μπορείτε να τα κάνετε τίποτα, μόνο για να πληρώνετε φόρους και τα υπόλοιπα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης, επαναλαμβάνοντας ότι υπήρχε κανονικό σχέδιο και τονίζοντας ότι «το ίδιο βράδυ πήγα στη Βουλή και το κατήγγειλα και με απείλησαν την ίδια στιγμή ότι θα με πάνε στον εισαγγελέα. Ήταν πάρα πολύ έντονες στιγμές».

«Εγώ ξέρω ότι ήταν ένα σχέδιο που δουλευόταν και ήταν απόλυτα αληθινό», ξαναείπε ο κ. Θεοχάρης προσθέτοντας ότι μίλησε τότε με τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος του αποκάλυψε πως είχε πληροφορίες από τη δική του πλευρά «ότι χτυπούσαν τις πόρτες των εταιρειών που τυπώνουν χαρτονομίσματα για να δουν πού μπορούν εναλλακτικά να πάνε να τυπώσουν.

«Και μάλιστα όχι σε αυτή την πλευρά του ημισφαιρίου, της υφηλίου», συμπλήρωσε.