Θεοδωράκης για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Δεν είναι ακριβώς έτσι, το περιγράφει σαν μυθιστόρημα» - Real.gr

Στη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα αμέσως μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του 2015, αναφέρθηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Ο τότε επικεφαλής του Ποταμιού σχολίασε τα όσα περιέγραψε ο κ. Τσίπρας για τις επαφές που είχαν εκείνο το απόγευμα, κάνοντας λόγο για «μυθιστορηματική αφήγηση» και λέγοντας ότι δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα.

O κ. Θεοδωράκης αναφερόμενος στην συνάντηση που είχε στην Κουμουνδούρου με τον Αλέξη Τσίπρα και την στιχομυθία με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη είπε πως «Δεν νομίζω ότι υπήρξε η φράση “πρόλαβε ο άλλος”».

«Το γραφείο του Τσίπρα είναι σε όροφο που δεν φτάνει ασανσέρ. Το ασανσέρ που ανέβηκα έφτανε στον 4ο – 5ο όροφο και την υπόλοιπη διαδρομή την έκανα με τα πόδια. Ο Λαφαζάνης και ο Παππάς ήταν «μεθυσμένοι» από τη συγκρότηση κυβέρνησης. Μου είπαν «θα κάνουμε κυβέρνηση με τον Καμμένο» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «δεν νομίζω ότι υπήρξε αυτή η φράση» που περιγράφει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του για τον διάλογο με τον Λαφαζάνη.

«Δεν είναι ακριβώς έτσι, το περιγράφει σαν μυθιστόρημα» σχολίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης και τόνισε πως παρότι ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί πρώτος με τον Αλέξη Τσίπρα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού ανέβαλε εσκεμμένα το ραντεβού των δύο ανδρών και το μετέθεσε για μιάμιση ώρα αργότερα και «έτσι έγινε η συγκυβέρνηση με τον Καμμένο».

«Για να γίνει ένας γάμος πρέπει να θέλει και η νύφη και ο γαμπρός. Δεν υπήρχε περίπτωση το “Ποτάμι” να συμμετείχε σε μια κυβέρνηση τον Ιανουάριου του 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ» συμπλήρωσε.

«Έχω κρατήσει και εγώ το δικό μου ημερολόγιο το οποίο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Όταν πήγα στο γραφείο του, μου είπε ότι έχει κάνει κυβέρνηση με τον Καμμένο. Απάντησα ότι εγώ δε συμπράττω σε αυτήν την διακυβέρνηση», κατέληξε ο Σταύρος Θεοδωράκης.