Θεόφιλος Ξανθόπουλος στον Realfm 97,8: «Θα παραμείνω στον ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι φαν κλαμπ του τάδε και του τάδε» - Real.gr

Για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, τις συνεργασίες, την ακρίβεια αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Έχω πει επίσημα ότι εγώ θα τιμήσω την εντολή των Δραμινών. Με έχουν εκλέξει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και στον ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνω», τόνισε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Σε ερώτηση αν θα πάει μέχρι τέλους στον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Ναι, ναι προφανώς σε αυτό είμαι απόλυτος».

«Ακούστε εγώ δεν έχω εξαρτήσει την παρουσία μου στον ΣΥΡΙΖΑ από καμία επιλογή ηγεσίας. Εγώ είμαι στον χώρο αυτό τα ξέρετε, από 18 ετών. Αυτός είναι ο πολιτικός μου χώρος. Επομένως δεν είμαι φαν κλαμπ του τάδε και του τάδε. Έχω αυτή την πολιτική άποψη. Συλλογικά θα αποφασίσουμε», σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Και πρόσθεσε: «Πάμε με τον Σωκράτη Φάμελλο, όπως έχει αποφασίσει το Σώμα του ΣΥΡΙΖΑ και με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και της Κεντρικής Επιτροπής μας διεκδικούμε να παίξουμε έναν ρόλο για την συνεννόηση της προοδευτικής αντιπολίτευσης».

Για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος υπογράμμισε ότι «ήταν μία κίνηση με την οποία δεν συμφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως είπε και ο Τσίπρας, και ο Φάμελλος και οι δύο πλευρές, κανείς δεν είναι απέναντι στον άλλον».

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι και εσείς το αντιλαμβάνεστε και όλοι μας είναι ότι η κίνηση του Τσίπρα άλλαξε τον χάρτη, αναδιέταξε την καθημερινότητα. Όλες οι συζητήσεις που γίνονται πλέον και όλες οι συνεντεύξεις (…) έχουν αυτό το περιεχόμενο. Άρα με την έννοια ότι έδωσε μία ώθηση στην συζήτηση όντως την έδωσε. Τώρα από εκεί και μετά αν θα είναι παράγων διάσπασης αν θα είναι παράγων ενοποιητικός κλπ έχει απόλυτη σχέση κατά τη γνώμη μου με το πώς θα πορευτεί, τι θα θελήσει να κάνει», εξήγησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφορικά με τις συνεργασίες ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ανέφερε ότι «αυτό που λέμε εμείς δεν είναι κάποιο εφεύρημα δικό μας ή κάποιο αποτέλεσμα μίας κλειστής εσωκομματικής διαδικασίας. Είναι αυτό που μας λέει ο κόσμος: παιδιά δεν πάει άλλο τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, βρείτε έναν τρόπο να συνεννοηθείτε, δεν αντέχουμε άλλο. Αυτό είναι. Και αυτό το πράγμα εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε πολιτική πρόταση».

«Προφανώς είναι το κάθε κόμμα θα πάρει την ευθύνη του και αυτοί που θα υπονομεύσουν ή θα διαφωνήσουν με αυτό που υπάρχει, κατά την εκτίμησή μας, ως λαϊκή επιταγή θα εισπράξουν και τα επίχειρα της στάσης τους», σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τη μείωση σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «οτιδήποτε βοηθάει στην τιθάσευση, στον έλεγχο της ακρίβειας είναι θετικό μέτρο εξ ορισμού. Το θέμα είναι αν η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα να το παρακολουθήσει, εάν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί».

«Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ τραυμάτισε, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ το κύρος της χώρας, δηλαδή το prestige της, την αποδοχή της. Με αποτέλεσμα να είμαστε μία χώρα περίπου μπαταχτσήδων. Άρα δεν έχουμε το ειδικό βάρος να διαπραγματευτούμε κάτι διαφορετικό», κατέληξε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Ακούστε το ηχητικό: