«Θερμό» επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ Μπάρκα - Χρηστίδου: «Αν ξαναγελάσεις μαζί μου, θα σου σπάσω τα μούτρα» - Real.gr

Περιστατικό με απειλή ξυλοδαρμού κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας από τη συνάδελφό του Ραλλία Χρηστίδου στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

Σύμφωνα με τον κ. Μπάρκα, η Ραλλία Χριστίδου κατεβαίνοντας από το βήμα, αφού ολοκλήρωσε την παρέμβασή της στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις κρίσιμες οντότητες, πέρασε από δίπλα του στην πρώτη σειρά των εδράνων που καθόταν και του είπε: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα». Όπως υποστηρίζει ο βουλευτής, αιφνιδιάστηκε και ψέλλισε μόνο «Ορίστε;».

Ο κ. Μπάρκας κατήγγειλε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι δέχτηκε «απρόκλητη επίθεση» χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα απολύτως με την ανεξάρτητη βουλευτή. Σύμφωνα με το ισχυρίστηκε πιθανότατα υπήρξε παρεξήγηση, καθώς χαμογέλασε για ένα σχόλιο που δέχτηκε από τον συνάδελφό του από το ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο.

Το περιστατικό που δεν έχει καταγραφεί από τις κάμερες επιβεβαιώνει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ενώ διακρίνεται μια ανησυχία στην Ολομέλεια με τον προεδρεύοντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να παρακαλεί για ησυχία.

Τι λέει η Ραλλία Χρηστίδου

Διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό δίνει η Ραλλία Χρηστίδου. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

«Την ώρα που μιλούσα για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86, ο κ. Μπάρκας ενοχλήθηκε! Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ». Μάλιστα η κυρία Χρηστίδου σχολίασε για τον πάλαι ποτέ σύντροφό της στο ΣΥΡΙΖΑ ότι «και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο».