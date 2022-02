«Θερμό επεισόδιο» Δένδια και Τούρκου πρέσβη: «Απειλείτε από το 1995 με casus belli»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως «η Τουρκία με συγκεκριμένες παραβατικές ενέργειες που είχαν ως αποκορύφωμα το τουρκολιβυκό μνημόνιο συμφωνία, επιλέγει να αγνοεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και απειλεί τη χώρα μας από το 1995 με casus belli».

Εμφανώς ενοχλημένως ο Τούρκος πρέσβης, Φαζλί Τσορμάν, διέκοψε τον κ. Δένδια και ανέφερε ότι το casus belli αποφασίστηκε από την τουρκική Εθνοσυνέλευση όταν η Ελλάδα αποφάσισε να διεκδικήσει την οριοθέτηση των ΑΟΖ και την επέκταση των θαλάσσιων συνόρων της.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επέμεινε πως όσα περιέγραψε για την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο είναι η πραγματικότητα.

???? views the E. Mediterranean region as an area of stability& prosperity where all countries & peoples should be able to enjoy peace and security (lecture on “Implementing the UN Conv. on the Law of the Sea: the Aegean Sea and the E.Mediterranean as a case study”). #NUPI#Oslopic.twitter.com/TdH8ZwojzG