Θεσσαλονίκη: Έπεσαν οι υπογραφές παρουσία Μητσοτάκη για την έδρα σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» στο ΑΠΘ - Real.gr

Στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας για τη λειτουργία Έδρας Σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση του για αυτό το γεγονός επικαλούμενος δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι στο εξωτερικό η ίδρυση θεματικών εδρών στα πανεπιστήμια είναι μία κανονικότητα και ο δεύτερος διότι χορηγός αυτής της έδρας είναι ο ιδιωτικός τομέας.

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σήμερα θα υπογράψουμε την ίδρυση αυτής της πολύ σημαντικής έδρας για τη συστηματική μελέτη της περιόδου η οποία ξεκινά από τον Μέγα Αλέξανδρο.

Επιτρέψτε μου να κάνω δύο επιμέρους παρατηρήσεις. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα κορυφαία πανεπιστήμιά μας προχωρούν πια στη δημιουργία συγκεκριμένων θεματικών εδρών. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί, θα έλεγα, έναν κανόνα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και αρχίζουμε κι εμείς να το ενσωματώνουμε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την οργάνωση της ακαδημαϊκής έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης.

Και η δεύτερη παρατήρησή μου σχετίζεται με το γεγονός ότι η έδρα αυτή χρηματοδοτείται από ουσιαστικά, θα έλεγα, τον ιδιωτικό τομέα, από φορείς της πόλης, και αυτή είναι μία κοινή πρακτική στο εξωτερικό.

Και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ΣΒΕ, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο για το γεγονός ότι προσφέρθηκαν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση αυτής της έδρας για μία τριετία, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι οικονομικά βιώσιμη.

Οπότε και πάλι, ευχαριστούμε»

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας ανέφερε ότι ίδρυση της έδρας προχώρησε, ύστερα από δική του πρόταση, σε συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές των Πανεπιστημίων στη Βόρεια Ελλάδα, και το ΥΜΑΘ είναι, και αυτό, συμβολικά ένας από τους χορηγούς.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε την υπογραφή του μνημονίου για την Έδρα Σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» ως «συμβόλαιο με την Ιστορία».

Η υπογραφή του μνημονίου έγινε στο Μέγαρο Μουσικής και στην τελετή ήταν παρόντες η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου.

Η Έδρα «Μέγας Αλέξανδρος» θα λειτουργήσει στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή της για τρία χρόνια με χορηγούς τα τρία Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης (Εμπορικό και Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό) και τους Συνδέσμους Βιομηχανιών Ελλάδος και Εξαγωγέων.

Το μνημόνιο υπέγραψαν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ και οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων και των Συνδέσμων.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας (Αριστοτέλειο, Μακεδονίας, Δημοκρίτειο, Διεθνές, Δυτικής Μακεδονίας).

Παρόντες στη συνάντηση ήταν η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός αρμόδιος για τη Ανώτατη Εκπαίδευση Νίκος Παπαιωάννου.