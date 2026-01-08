Quantcast
Θετική η πρώτη αντίδραση αγροτών στη νέα πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη - Real.gr
real player

Θετική η πρώτη αντίδραση αγροτών στη νέα πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη

17:19, 08/01/2026
Θετική η πρώτη αντίδραση αγροτών στη νέα πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τρίτη

Πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, απηύθυνε ο Παύλος Μαρινάκης.

O κ. Μαρινάκης υπογράμμισε εκ νέου τις δύο απαράβατες προϋποθέσεις: 1) ανοιχτοί δρόμοι και 2) αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση αγροτών από όλα τα μπλόκα.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» τόνισε ο κ. Μαρινάκης στο Newsbomb.gr.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είναι αυτά και δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα, ούτε με βάση τις δημοσιονομιές αντοχές ούτε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

«Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα», είπε χαρακτηριστικά.

Για «θετικό κλίμα» στο να «υπάρξει μια συζήτηση», δήλωσε στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βερμίου Κυριάκος Λωτίδης στο μπλόκο της Σιάτιστας Κοζάνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι «πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και όχι απλά να ωραιοποιούμε την κατάσταση γιατί απ’ ότι φαίνεται δεν έχει δώσει και τίποτα η κυβέρνηση στους αγρότες. απλά τα κάνει να εμφανίζονται ότι κάτι μας δίνει».

Σε ερώτηση για το αν οι αγρότες είναι διατεθειμένοι να ανοίξουν τους δρόμους προκειμένου να πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Λωτίδης απάντησε ότι αυτό θα αποφασιστεί από τις Γενικές Συνελεύσεις.

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Γιάννης Τσούτρας, είπε ότι «με τα τρακτέρ στα μπλόκα θα πάμε να μιλήσουμε, αφού πρώτα συννενοηθουμε με όλα τα μέλη της πανελλαδικής και συμφωνήσουν να παραστούν».

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved