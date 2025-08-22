Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο» - Real.gr

Έφυγε από τη ζωή, την Πέμπτη, σε ηλικία 59 ετών ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, πρώην υφυπουργός Οικονομικών, και βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ.

Αναφορικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, από το υπουργείο Υγείας γνωστοποιήθηκαν τα εξής:

“Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του”.

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα τελεστεί το Σάββατο (23/08) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια, όπου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και κάτοικοι θα πουν το “τελευταίο αντίο”. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12.00 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Φ. Βεσυρόπουλος ήταν Βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 ήταν Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 ήταν Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γεννήθηκε στη Βέροια στις 29 Μαΐου 1966 και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Ήταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και πατέρας δύο παιδιών.

– Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας

– πρ. Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και Δημόσια Περιουσία

Ειδικότερα, στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, είχε ανατεθεί η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,

β) της εποπτείας των κάτωθι νομικών προσώπων:

i) της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων,

ii) του Βαρβακείου Ιδρύματος,

iii) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ήταν υποψήφιος διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Φορολογικό Δίκαιο).

Ήταν κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:

– στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Φορολογικό Δίκαιο)

Ήταν οικονομολόγος και απόφοιτος:

– του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και

– του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Υπήρξε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας και ειδικότερα στις εθνικές εκλογές:

α) της 21ης Μάϊου 2023 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης,

β) της 7ης Ιουλίου 2019 επανεξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης,

γ) του Ιανουαρίου 2015 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, ενώ ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015,

δ) του Ιουνίου 2012 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας.

Από το 2015 ήταν Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 2016 ορίστηκε Αν. Τομεάρχης Οικονομικών, με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές:

α) του έτους 2010 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Βέροιας,

β) του έτους 2006 εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.

Την περίοδο 2007-2008 διετέλεσε Α’ Αντινομάρχης στη Νομαρχία Ημαθίας, με αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου, και Προστασίας του Καταναλωτή.

Στη Βουλή των Ελλήνων:

α) Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στην οποία είχε διατελέσει πρόεδρος και γραμματέας,

β) Διαρκής Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

γ) Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

δ) Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής

ε) Επιτροπή ΔΕΚΟ

στ) Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, στην οποία είχε διατελέσει και γραμματέας,

ζ) Υποεπιτροπή της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με θέμα «Το χρέος και η απομείωσή του» και

η) Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας

Πριν την ενασχόληση με την πολιτική, εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

