Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Real.gr

Πολιτικοί αποχαιρετούν τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε σήμερα (21/08) από τη ζωή, ύστερα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη, ενώ βρισκόταν σε beach bar στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Συλλυπητήρια μηνύματα εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, αλλά και άνθρωποι εν γένει του πολιτικού κόσμου.

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την εκδημία του Απ. Βεσυρόπουλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει:

“Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ’ επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.

Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια”.

Σε συλλυπητήρια ανάρτηση του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα.

Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο.

Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια του βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, με την ακόλουθη δήλωση:

«Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο. Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας.

Δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν άξιο πολιτικό, αλλά έναν καλό φίλο, έναν οικογενειάρχη γεμάτο αγάπη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Τη θλίψη του «για τον θάνατο, τόσο πρόωρα και αιφνίδια, του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου», εκφράζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με δήλωση του.

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», όπως αναφέρει.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια, τους οικείους και στο κόμμα της ΝΔ για τον αδόκητο χαμό του βουλευτή Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Όπως αναφέρει: «Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε συνεπής σε όλη την πολιτική του διαδρομή με τις αρχές της παράταξής του και ευπρεπής στην πολιτική του διαδρομή».

Παράλληλα σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος εκφράζει και προσωπικά τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

Σε ανάρτησή του για το χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δηλώνει:

«Η δύναμη ενός λαού πηγάζει από την ακεραιότητα των ανθρώπων του. Ο Απόστολος ήταν ένας αυθεντικά καλός, γενναιόδωρος και αγνός άνθρωπος. Στην περίπτωσή του δεν ισχύει το ”ουδείς αναντικατάστατος”. Θα λείψει σε όλους μας και σίγουρα θα λείψει από τον τόπο του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του από το βάθος της καρδιάς μου», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Συγκλονισμένος από το χαμό του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Τη θλίψη του για το θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, εξέφρασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης ενώ μετέφερε το περιστατικό ότι μια ημέρα πριν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα της εκλογικής περιφέρειας του εκλιπόντος. Η δήλωση του Θ. Κοντογεώργη έχει ως εξής: “Είμαι συγκλονισμένος από την ξαφνική απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Φίλος και συνεργάτης, είχε πάθος για προσφορά, πάθος για τον τόπο του. Δεν μπορώ να πιστέψω, ότι μόλις χθες μιλούσαμε στο τηλέφωνο για τα θέματα της Ημαθίας, που τόσο αγαπούσε, και σήμερα δεν είναι πια μαζί μας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του”, καταλήγει.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε δήλωσή του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του. Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, αναφέρει τα εξής:

“Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του”.

Η συλλυπητήρια δήλωση του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Κ.Γκιουλέκας, για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου:

«Με οδύνη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον συνάδελφο, τον άνθρωπο, τον πολύ καλό φίλο που ”έφυγε” απροσδόκητα σε ηλικία 59 ετών. Υπηρέτησε με συνέπεια την δημόσια ζωή ως βουλευτής Ημαθίας, πρώην Υφυπουργός Οικονομικών και, μέχρι σήμερα, Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου του, γιατί ξεχώριζε για το ήθος του, την εργατικότητα και τον σεβασμό στους συμπολίτες του. Η συνεργασία μαζί του υπήρξε για όλους μας τιμή και σχολείο ευθύνης. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους συνεργάτες του, τους συμπολίτες του στην Ημαθία.

Η ανάμνηση του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στο νου και τις καρδιές μας».

Τη «μεγάλη θλίψη» του εκφράζει με δήλωση του ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μπιάγκης.

«Ήταν ένας έντιμος και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας πολιτικός με ήθος και αρχές, ο οποίος πάλευε με ταπεινότητα για τα πιστεύω του», τόνισε για τον εκλιπόντα, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του, στους οικείους του και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.