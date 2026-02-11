Τι αναφέρει στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής της η Ελένη Καραγεωργοπούλου - Real.gr

Ανεξάρτητη και επισήμως είναι η βουλευτής Ανατολικής Αττικής Ελένη Καραγεωργοπούλου καθώς ανακοινώθηκε από το προεδρείο της Βουλής η επιστολή ανεξαρτητοποίησής της από την Πλεύση Ελευθερίας.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στην επιστολή αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη «κατόπιν ώριμης σκέψης» και με «πλήρη συναίσθηση της θεσμικής ευθύνης», σημειώνοντας πως ένας κύκλος πολιτικής διαδρομής ολοκληρώνεται. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η συμμετοχή της στην Πλεύση Ελευθερίας κατά την πρώτη κοινοβουλευτική της θητεία υπήρξε καθοριστική για την κοινοβουλευτική της εμπειρία και την κατανόηση της λειτουργίας των θεσμών.

Η κ. Καραγεωργοπούλου κάνει λόγο για πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, όπως αναφέρει, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι η απόφασή της συνιστά διαφορετική προσέγγιση πολιτικής στάθμισης εντός του θεσμικού της ρόλου.

Δηλώνει ότι παραμένει μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διατηρώντας την έδρα που της εμπιστεύθηκαν οι πολίτες, και ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της «με συνέπεια, θεσμική προσήλωση και σεβασμό στο Σύνταγμα και τη δημοκρατική λειτουργία της Βουλής».

Ολόκληρη η επιστολή: