Τι αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

«Είναι θλιβερή και αστεία η προσπάθεια του εισηγητή της πλειοψηφίας να συνδέσει το ΠΑΣΟΚ με ιδιωτικές εταιρίες» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και τονίζουν: «Η λίστα μαρτύρων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες περιλαμβάνει ρητά τον κ. Κουφουδάκη από την Cognitera, το όνομα του οποίου δεν υπάρχει στην λίστα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει, λοιπόν, ούτε ίχνος προσπάθειας συγκάλυψης ή αποφυγής μαρτυρίας». «Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο που ζήτησε να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση όλων των τεχνικών συμβάσεων και ίση αντιμετώπιση όλων των εταιρειών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς “εκλεκτικούς” αποκλεισμούς σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.