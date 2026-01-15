Τη Δευτέρα η συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών - Τι είπε ο Π. Μαρινάκης - Real.gr

Συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου προγραμματίζεται για το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης δήλωσε πως υπάρχει με τους αγρότες που είναι στα μπλόκα μία επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα στις 13.00 υπό τον όρο όλοι οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί.

Μετά από παρεμφερή ερώτηση ανέφερε ότι πως όσες φορές δεν είχε γίνει η συνάντηση την ευθύνη για αυτό δεν την είχε η κυβέρνηση.

«Εμείς εδώ ήμασταν, είμαστε και θα παρπατρισαμείνουμε με κάποιους αυτονόητους όρους. Δεν υπάρχουν φοβερά προαπαιτούμενα, αυτονόητα είναι. Στο τέλος της ημέρας ο στόχος δεν είναι να βγει νικητής κάποιος από αυτό. Εμείς επιδιώκουμε τις συναντήσεις και δείχνουμε όλη την καλή διάθεση», σημείωσε.

«Ο πρωθυπουργός και τους αγρότες που συνάντησε προχθές και εκείνους που θα συναντήσει τη Δευτέρα, συναντά με αυτή την ιδιότητά τους και μόνο, αγρότες και κτηνοτρόφους. Προσπαθούμε το καλύτερο δυνατό για τον κλάδο τους. Δεν ζητάει πιστοποιητικό φρονημάτων. Όπως υπάρχουν αγρότες στο χώρο της ΝΔ, υπάρχουν και σε άλλα κόμματα. Είναι προσβλητική αυτή η θεώρηση και αντιμετώπιση του ζητήματος», απάντησε μεταξύ άλλων σε σχετική ερώτηση. «Αυτή η σπέκουλα ότι ήρθαν κάποιοι που δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχει και η λέξη ξίδι για αυτούς που τους νοιάζει μόνο το μπάχαλο», συμπλήρωσε σημειώνοντας πως το κλείσιμο των δρόμων δεν προσέφερε, ούτε θα προσφέρει κάτι.

Ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας είπε ότι η κυβέρνηση θα ακούσει αυτά που έχουν να πουν και να γίνει εξειδίκευση όσων έχουν ανακοινωθεί. «’Αλλα μέτρα δεν υπάρχουν. Αυτά που ανακοινώθηκαν ήταν τεχνικές βελτιώσεις. Εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος, και αυτές μπορεί να γίνουν δεκτές. Δεν δόθηκε κάτι παραπάνω δημοσιονομικά αλλά και άλλες λύσεις που αναγνωρίστηκαν από τους ανθρώπους που ήρθαν στο Μαξίμου», σημείωσε.

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών: