Quantcast
Τη Δευτέρα η συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών - Τι είπε ο Π. Μαρινάκης - Real.gr
real player

Τη Δευτέρα η συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών – Τι είπε ο Π. Μαρινάκης

12:59, 15/01/2026
Τη Δευτέρα η συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών – Τι είπε ο Π. Μαρινάκης

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου προγραμματίζεται για το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης δήλωσε πως υπάρχει με τους αγρότες που είναι στα μπλόκα μία επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα στις 13.00 υπό τον όρο όλοι οι δρόμοι να είναι και να παραμείνουν ανοιχτοί.

Μετά από παρεμφερή ερώτηση ανέφερε ότι πως όσες φορές δεν είχε γίνει η συνάντηση την ευθύνη για αυτό δεν την είχε η κυβέρνηση.

«Εμείς εδώ ήμασταν, είμαστε και θα παρπατρισαμείνουμε με κάποιους αυτονόητους όρους. Δεν υπάρχουν φοβερά προαπαιτούμενα, αυτονόητα είναι. Στο τέλος της ημέρας ο στόχος δεν είναι να βγει νικητής κάποιος από αυτό. Εμείς επιδιώκουμε τις συναντήσεις και δείχνουμε όλη την καλή διάθεση», σημείωσε.

«Ο πρωθυπουργός και τους αγρότες που συνάντησε προχθές και εκείνους που θα συναντήσει τη Δευτέρα, συναντά με αυτή την ιδιότητά τους και μόνο, αγρότες και κτηνοτρόφους. Προσπαθούμε το καλύτερο δυνατό για τον κλάδο τους. Δεν ζητάει πιστοποιητικό φρονημάτων. Όπως υπάρχουν αγρότες στο χώρο της ΝΔ, υπάρχουν και σε άλλα κόμματα. Είναι προσβλητική αυτή η θεώρηση και αντιμετώπιση του ζητήματος», απάντησε μεταξύ άλλων σε σχετική ερώτηση. «Αυτή η σπέκουλα ότι ήρθαν κάποιοι που δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχει και η λέξη ξίδι για αυτούς που τους νοιάζει μόνο το μπάχαλο», συμπλήρωσε σημειώνοντας πως το κλείσιμο των δρόμων δεν προσέφερε, ούτε θα προσφέρει κάτι.

Ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας είπε ότι η κυβέρνηση θα ακούσει αυτά που έχουν να πουν και να γίνει εξειδίκευση όσων έχουν ανακοινωθεί. «’Αλλα μέτρα δεν υπάρχουν. Αυτά που ανακοινώθηκαν ήταν τεχνικές βελτιώσεις. Εφόσον υπάρξουν παρατηρήσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος, και αυτές μπορεί να γίνουν δεκτές. Δεν δόθηκε κάτι παραπάνω δημοσιονομικά αλλά και άλλες λύσεις που αναγνωρίστηκαν από τους ανθρώπους που ήρθαν στο Μαξίμου», σημείωσε.

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αναστάτωση στην Ομόνοια: Άνδρας απειλεί να πέσει από τον πέμπτο όροφο - Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ στο σημείο

Αναστάτωση στην Ομόνοια: Άνδρας απειλεί να πέσει από τον πέμπτο όροφο - Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ στο σημείο

14:17 15/01
Style Fight: Κάποιοι celebrities φορούν καμπαρντίνες και άλλοι σακάκια – Εσείς με ποιους είστε;

Style Fight: Κάποιοι celebrities φορούν καμπαρντίνες και άλλοι σακάκια – Εσείς με ποιους είστε;

14:15 15/01
Προειδοποίηση Αραγτσί: Το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι οποιασδήποτε ξένης απειλής

Προειδοποίηση Αραγτσί: Το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι οποιασδήποτε ξένης απειλής

14:04 15/01
Επέστρεψε στη Γη πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) - ΒΙΝΤΕΟ

Επέστρεψε στη Γη πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) - ΒΙΝΤΕΟ

14:00 15/01
Κωνσταντίνος Φίλης στον Realfm 97,8 για τις φρεγάτες Belharra: Είναι τα F-35 της θάλασσας – Τι είπε για την Τουρκία, το Ιράν και τη Γροιλανδία

Κωνσταντίνος Φίλης στον Realfm 97,8 για τις φρεγάτες Belharra: Είναι τα F-35 της θάλασσας – Τι είπε για την Τουρκία, το Ιράν και τη Γροιλανδία

13:54 15/01
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη ποινική διαπραγμάτευση για παράνομες επιδοτήσεις – 7 αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα επέστρεψαν 165.000 ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρώτη ποινική διαπραγμάτευση για παράνομες επιδοτήσεις – 7 αγρότες από τη Βόρεια Ελλάδα επέστρεψαν 165.000 ευρώ

13:47 15/01
Γιάννης Σαρακατσάνης: «Η απιστία δεν είναι τόσο κακή όσο νομίζουμε…»

Γιάννης Σαρακατσάνης: «Η απιστία δεν είναι τόσο κακή όσο νομίζουμε…»

13:45 15/01
Μητσοτάκης: Χρέος μου να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή απ' ό,τι την παρέλαβα - Στην τελετή παράδοσης της φρεγάτας «Κiμων» ο πρωθυπουργός

Μητσοτάκης: Χρέος μου να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή απ' ό,τι την παρέλαβα - Στην τελετή παράδοσης της φρεγάτας «Κiμων» ο πρωθυπουργός

13:36 15/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved