Τι είπε η Γκλιφόιλ για ενδεχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ - Real.gr

Την πρώτη της συνέντευξη ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έδωσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Vogue Greece που κυκλοφόρησε με την «Καθημερινή».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μεταξύ άλλων μίλησε για τον νέο της ρόλο, τις βασικές της προτεραιότητες, για τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Ντόνανλντ Τραμπ, και τον πατέρα της.

Πιο συγκεκριμένα, η κ. Γκιλφόιλ τόνισε «θέλω να γράψουμε καινούργια κεφάλαια και να αφήσουμε μια κληρονομιά με διάρκεια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία» και πρόσθεσε πως «η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σε ότι αφορά τις βασικές της προτεραιότητες, όπως δήλωσε η ίδια, αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας μέσω «ουσιαστικών διμερών επενδύσεων», και τη διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία, στον αγροτικό τομέα, και στον τουρισμό. Παράλληλα πρόσθεσε πως δίνει μεγάλη έμφαση στους τομείς της άμυνας, της τεχνολογίας, και της ενέργειας επισημαίνοντας πως «η συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς ενισχύει την ειρήνη σε όλη την περιοχή και ενδυναμώνει τη διατλαντική συμμαχία στο σύνολο της», τονίζει.

Επιπλέον, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τόνισε πως ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τους Υπουργούς της κυβέρνησής του, για να οδηγηθεί η διμερής σχέση σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο.

«Θα είμαστε καλά… Στέλνει εμένα»

Όπως δήλωσε η ίδια, ξέρει ακριβώς τι αναμένει από εκείνη ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Θέλω να φέρω μεγάλες νίκες για τις ΗΠΑ, που θα είναι ευεργετικές και για την Ελλάδα, για τη σχέση μας».

Σημειώνεται, ότι σε σχόλιο πως από την αρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος δεν έχει συναντηθεί διμερώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάτι που έχει ανησυχήσει ορισμένους παρατηρητές, η Γκιλφόιλ δήλωσε καθησυχαστικά: «Θα είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά. Εννοώ, στέλνει εμένα».

Παράλληλα, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε στη ζωή της, τις ανησυχίες της, τα σχέδια της για την Ελλάδα που δεν αφορούν αμιγώς την αποστολή της, και, μεταξύ άλλων, για το τηλεφώνημα που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ όταν της πρότεινε τον συγκεκριμένο ρόλο.

«Μου μίλησε γι’ αυτή την ευκαιρία και με ρώτησε αν θέλω να υπηρετήσω, λέγοντάς μου πόσοι διεκδικούν τη συγκεκριμένη θέση», αναφέρει. «“Αλλά”, μου είπε, “αν τη θέλεις εσύ, είναι δικιά σου”».

Είπε αμέσως το ναι, πριν κλείσει το τηλέφωνο; «Φυσικά», τονίζει. «Δεν λες όχι στον πρόεδρο». «Παίρνω τη συγκεκριμένη δουλειά εξαιρετικά σοβαρά», πρόσθεσε για τα νέα καθήκοντα που θα αναλάβει με την άφιξή της στην Ελλάδα.

Οι σκέψεις της για το μεταναστευτικό και η αναφορά στον πατέρα της

Με αφορμή τον πατέρα της, Αντονι Γκιλφόιλ, ο οποίος ήταν μετανάστης στις ΗΠΑ από την Ιρλανδία, στη συνέντευξη γίνεται λόγος και για τη μετανάστευση, με τη δημοσιογράφο να τονίζει ότι με την τωρινή αμερικανική κυβέρνηση είναι σχεδόν αδύνατο να μεταναστεύσει κάποιος στις ΗΠΑ.

Λίγες μέρες μετά τη συνέντευξη ως απάντηση στις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, η Κομητεία του Λος Αντζελες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να παρέχει περαιτέρω προστασία σε όσους επηρεάζονται από την πολιτική απελάσεων της κυβέρνησης.

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να γίνεις Αμερικανός πολίτης», απαντά η Γκιλφόιλ. «Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο κάποιοι να προσπαθούν να την παρακάμψουν ή να έρχονται στη χώρα παράνομα».