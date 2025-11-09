Τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς για την απώλεια της κόρης του - Real.gr

Στην απώλεια της κόρης του Λένας αναφέρθηκε ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη που μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

«Ευχαριστώ και εγώ και η Γεωργία και ο Κώστας από καρδιάς τον ελληνικό λαό για αυτό το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώνουμε σαν οικογένεια. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά, αλλά και μας στήριξε. Και το λέω αυτό με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού που είπατε στην Ορθοδοξία μας, κοιτάξτε, πάντα τον ευχαριστείς το Θεό. Και εγώ τον ευχαρίστησα, έστω και για τα 34 μόνο χρόνια που είχαμε τη Λένα μας μαζί μας», είπε ο πρώην Πρωθυπουργός.

