Τη Φωκίδα επισκέφθηκε ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας - Real.gr

Τη Φωκίδα επισκέφθηκε ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας
Τη Φωκίδα επισκέφθηκε ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας

15:36, 25/09/2025
Επίσκεψη στη Φωκίδα πραγματοποίησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο οποίος συναντήθηκε με κομματικά στελέχη φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της αγοράς. Τον κ. Σκρέκα συνόδευαν ο γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος Στέλιος Κονταδάκης και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, φουλευτής Φωκίδας, Ιωάννης Μπούγας.

Ο γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ είχε διαδοχικές συναντήσεις στην Άμφισσα με τον δήμαρχο Δελφών Παναγιώτη Ταγκαλή, τον δήμαρχο Δωρίδας Δημήτρη Γιαννόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Γιώργο Δελμούζο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φωκίδας Βασίλη Αυγερινό και την πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας Σοφία Αναγνωστάκου. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι προτεραιότητες και οι ανάγκες της περιοχής, τα έργα και τις κυβερνητικές δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Φωκίδα, οι δυνατότητες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και το κρίσιμο ζήτημα του δημογραφικού.

Στη συνέχεια, το κλιμάκιο της ΝΔ επισκέφθηκε παραγωγική μονάδα τυποποίησης ελαιών στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Άμφισσας, όπου επισημάνθηκε η σημασία του πρωτογενούς τομέα ως βασικού πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Φωκίδα, ο γραμματέας της ΝΔ προήδρευσε σε συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Φωκίδας, όπου υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου των στελεχών, τα οποία αποτελούν την «πρώτη γραμμή» της παράταξης. «Είναι εκείνοι που αφουγκράζονται καθημερινά τις ανάγκες της κοινωνίας, μεταφέροντας προβληματισμούς και προτάσεις των πολιτών. Θέλουμε τα στελέχη μας να μην είναι παρατηρητές, αλλά πρωταγωνιστές. Η δύναμη της παράταξής μας είναι οι άνθρωποί της», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας.

