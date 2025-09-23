Τι λένε τα κόμματα για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Real.gr

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ σχολιάζουν τη μη πραγματοποίηση της συνάντησης του Προέδρου της Τουρκίας με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Η αναβολή της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο με αίτημα της τουρκικής πλευράς στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει σε δήλωση του ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Προσθέτει ότι «παρά τις χαμηλές προσδοκίες και το ευρύτερο κλίμα, που δεν είναι ιδανικό, η συνάντηση θα προσέφερε έστω το θεσμικό πλαίσιο, ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση να θέσει τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και στην ακώλυτη ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, απέναντι στον επίμονο τουρκικό αναθεωρητισμό».

Το αρμόδιο στέλεχος του κόμματος αναφέρει ότι «εφόσον πρόκειται, πράγματι, για αναβολή και όχι ακύρωση, η συνάντηση οφείλει να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ». «Σε αντίθετη περίπτωση», τονίζει, «αυτή θα ήταν μια ακόμη απτή απόδειξη της υποβάθμισης και της υποτίμησης της χώρας μας από την Τουρκική Κυβέρνηση, που δείχνει ότι δεν σέβεται τον διάλογο παρά μόνο όταν έχει να αποκομίσει οφέλη από αυτόν».

Δούρου: Άλλο ένα «επίτευγμα» της εξωτερικής πολιτικής με… αυτοπεποίθηση

«Η αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίηση της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, “ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς”, φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης» τονίζει η τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

Η ίδια προσθέτει: «Εδώ και έξι χρόνια η Ελλάδα έχει επιλέξει τον ρόλο του δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου, που δέχεται για παράδειγμα εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία. Στη ΓΣ του ΟΗΕ, η Ελλάδα, αν και Μη Μόνιμο Μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του διεθνούς οργανισμού, επιλέγει την περιθωριοποίηση, ευθυγραμμιζόμενη (για τη Γάζα, για το ΔΠΔ, για το κράτος της Παλαιστίνης) με ΗΠΑ και Ισραήλ, μετέχει χωρίς φωνή για την προστασία του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης, των εθνικών συμφερόντων. Η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν προφανώς για τον Τούρκο Πρόεδρο μια ήσσονος σημασίας συνάντηση, με έναν δεδομένο συνομιλητή, που μπορεί και να αναβληθεί ενόψει σημαντικότερων συναντήσεων, με κύρια εκείνη με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Άλλο ένα “επίτευγμα” της εξωτερικής πολιτικής με… “αυτοπεποίθηση” όπως επαίρεται ο κ. Γεραπετρίτης…».

ΚΚΕ: Δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τράμπ – Ερντογάν για τη μοιρασιά της λείας στη Μ. Ανατολή

«Η αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, την τελευταία στιγμή δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τράμπ – Ερντογάν για τη μοιρασιά της λείας στη Μ. Ανατολή.

Εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών” με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, παραπέμπει σε διπλωματική επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία προφανώς και δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ-Ερντογάν, που είναι σε εξέλιξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά κυρίως τη συμμετοχή της Τουρκίας στη μοιρασιά της λείας στη Μέση Ανατολή» αναφέρει σε σχόλιό του το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Το ΚΚΕ, ούτως ή άλλως, δεν έτρεφε προσδοκίες για τη συγκεκριμένη συνάντηση, έχοντας επανειλημμένα επισημάνει τους κινδύνους από την ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας-Τουρκίας, πίσω από την οποία κρύβονται οι διευθετήσεις με ΝΑΤΟϊκή σφραγίδα. Ωστόσο, για μια ακόμη φορά εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των “ήρεμων νερών”».