Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Τα μηνύματα από Αθήνα και Άγκυρα

Ανέθεσαν στους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών Γιώργο Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν να αρχίσουν την προετοιμασία για τη σύγκληση του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιανουάριο του 2025, στη βάση της Διακήρυξης των Αθηνών.

Χαμόγελα και χειραψίες

Η συνάντηση των δύο ηγετών ξεκίνησε στις 18:40 ώρα Ελλάδος και διήρκησε μισή ώρα, με τους δύο ηγέτες να συνοδεύονται από τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και τους διπλωματικούς τους συμβούλους, Άννα-Μαρία Μπούρα και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς. Μπροστά στις κάμερες και στους φακούς των δημοσιογράφων οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν με χαμόγελα.

Κατά τη χειραψία τους με την οποία ξεκίνησε η συνάντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρώτησε τον Ερντογάν «Τι κάνεις;». «Είμαι πολύ καλά», απάντησε ο Τούρκος πρόεδρος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σχολιάζει τη γραβάτα του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. «Μου αρέσει η μπλε γραβάτα σου» είπε χαρακτηριστικά αποτυπώνοντας το κλίμα της συνάντησης.

Μαξίμου: Εντατικοποίηση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό

Ενημερωτικό σημείωμα του Μεγάρου Μαξίμου για τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο περιθώριο της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι δύο ηγέτες έκαναν επισκόπηση της προόδου στον πολιτικό διάλογο και στη θετική ατζέντα. Συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία στο μεταναστευτικό το επόμενο διάστημα για την εξάρθρωση των δικτύων των διακινητών που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ανέθεσαν στους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργο Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, να αρχίσουν την προετοιμασία για τη σύγκληση του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιανουάριο του 2025, στη βάση της Διακήρυξης των Αθηνών.

Τουρκική προεδρία: Οι δύο χώρες μπορούν να κάνουν σταθερά βήματα προς το μέλλον

H Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:

«Ο πρόεδρος μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μετέβη στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στην 79η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, υποδέχθηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, περιφερειακά και παγκόσμια θέματα.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα μπορούν να κάνουν σίγουρα (σ.σ. σταθερά) βήματα προς το μέλλον, στον άξονα της καλής γειτονίας και ότι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών καθώς και η κίνησή τους σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών θα ωφελήσει και τις δύο χώρες.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ σε διάφορες περιοχές, ιδίως στη Γάζα, πέρα από αθώους πολίτες, έχουν στόχο και την ειρήνη στην περιοχή, ότι υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της κρίσης στην περιοχή και ότι είναι σημαντικό να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ για την ανεμπόδιστη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

President @RTErdogan, who is in New York for the 79th session of the United Nations General Assembly, met with Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece at the United Nations Headquarters. pic.twitter.com/V1DG6IKGR1