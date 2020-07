Τηλεδιάσκεψη Μ. Βαρβιτσιώτη με τον ΥΠΕΞ της Αλβανίας, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο κ. Τσάκαϊ ευχαρίστησε τον κ. Βαρβιτσιώτη για την ενημέρωση, επικροτώντας, ταυτόχρονα, τις επιλογές της ελληνικής προεδρίας, ιδιαίτερα ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε συνθήκες πανδημίας, η οποία και αποτελεί το κεντρικό θέμα της.

Κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους επικοινωνίας, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και υπό την αίρεση της τήρησης των καθορισμένων προϋποθέσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και ο σεβασμός και η προστασία των μειονοτήτων.

Τέλος, συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), την προεδρία του οποίου ασκεί, κατά το τρέχον έτος, η Αλβανία.

I presented today to the Albanian Foreign Minister Mr @CakajGent the priorities of Greek Chairmanship of #coe2020gr. Meanwhile, we had the chance to discuss the Western Balkans #EUenlargement issue as well as the agenda of the Albanian Presidency of #OSCE. pic.twitter.com/KSTVHETmhy