Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Φιντάν - Τι συζήτησαν - Real.gr

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα (12/1) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν, συζήτησαν σειρά ζητημάτων που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας. Οι δύο υπουργοί, αναφέρθηκαν κυρίως στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

FM George Gerapetritis had a 📞conversation w/ Türkiye FM @HakanFidan.

Discussion on bilateral relations, regional & int. dvpts. pic.twitter.com/QYsBMCST5p — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 12, 2026