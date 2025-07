Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ - Real.gr

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με επίκεντρο τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

«Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι βιώσιμες λύσεις στις περιφερειακές προκλήσεις ασφάλειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της διπλωματίας και μίας διαπραγματευτικής συμφωνίας. Τόνισε επίσης τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων ως κρίσιμο βήμα για την πρόληψη της εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ.

FM George Gerapetritis had a 📞conversation with #Iran FM Seyed Abbas Araghchi @araghchi focused on the recent dvpts in the broader #MiddleEast.

🇬🇷FM underscored that sustainable solutions to regional security challenges can only be achieved through diplomacy&a negotiated deal. pic.twitter.com/pWPQhvzf88

