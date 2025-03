Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Πατριάρχη Αντιοχείας - Τι συζήτησαν - Real.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε την Κυριακή τηλεφωνική συνομιλία με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄ με επίκεντρο το κύμα βίας και σφαγών στη Συρία που έχει προκαλέσει πάνω από 1.000 νεκρούς μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο Έλληνας υπουργός, όπως αναφέρει το υπουργείο, τόνισε την επείγουσα ανάγκη για εθνική ενότητα και ειρηνική συνύπαρξη. Ακόμη, υπογράμμισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία όλων των εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, μεταξύ των οποίων των χριστιανικών πληθυσμών.

Επιπλέον, όπως προσθέτει το υπουργείο, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη να σταματήσουν όλες οι θηριωδίες κατά των αμάχων και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία.

Τόνισε, τέλος, τη δέσμευση της Ελλάδας για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριληπτικότητα και αποφυγή ξένης παρέμβασης.

