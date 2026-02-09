Quantcast
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη – Κυπριακό και η επικείμενη επίσκεψη στην Άγκυρα στα θέματα συζήτησης - Real.gr
real player

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη – Κυπριακό και η επικείμενη επίσκεψη στην Άγκυρα στα θέματα συζήτησης

15:01, 09/02/2026
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη – Κυπριακό και η επικείμενη επίσκεψη στην Άγκυρα στα θέματα συζήτησης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη για την επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας,Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη – Κυπριακό και η επικείμενη επίσκεψη στην Άγκυρα στα θέματα συζήτησης

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη – Κυπριακό και η επικείμενη επίσκεψη στην Άγκυρα στα θέματα συζήτησης

15:01 09/02
Παράσυρση πεζού στην Λεωφόρο Κηφισού - Προβλήματα στην κυκλοφορία

Παράσυρση πεζού στην Λεωφόρο Κηφισού - Προβλήματα στην κυκλοφορία

15:01 09/02
Θεσσαλονίκη: Απολογήθηκε ο 26χρονος που καταγγέλθηκε για σεξουαλική κακοποίηση και βιντεοσκόπηση ανήλικου – Διαφωνία ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα

Θεσσαλονίκη: Απολογήθηκε ο 26χρονος που καταγγέλθηκε για σεξουαλική κακοποίηση και βιντεοσκόπηση ανήλικου – Διαφωνία ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα

15:00 09/02
Bad Bunny: Γιατί δεν θα πληρωθεί για το Super Bowl

Bad Bunny: Γιατί δεν θα πληρωθεί για το Super Bowl

14:45 09/02
Σακελλαρίδης στον Realfm 97,8 για υπόθεση Παναγόπουλου: Μην αφήσουμε την «oσμή σκανδάλου» να ρίξει «μαύρο πέπλο» στην αναγκαιότητα για διεκδίκηση

Σακελλαρίδης στον Realfm 97,8 για υπόθεση Παναγόπουλου: Μην αφήσουμε την «oσμή σκανδάλου» να ρίξει «μαύρο πέπλο» στην αναγκαιότητα για διεκδίκηση

14:42 09/02
Μαρινάκης: «Το Λιμενικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων» - Τι είπε για υπόθεση Παναγόπουλου και επεισόδια στο ΑΠΘ

Μαρινάκης: «Το Λιμενικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων» - Τι είπε για υπόθεση Παναγόπουλου και επεισόδια στο ΑΠΘ

14:37 09/02
Οι Megadeth για πρώτη φορά με άλμπουμ τους στο Νο. 1 στο chart των ΗΠΑ

Οι Megadeth για πρώτη φορά με άλμπουμ τους στο Νο. 1 στο chart των ΗΠΑ

14:30 09/02
Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Παύλος Ντε Γκρες – Την Πέμπτη στις 24:00

Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Παύλος Ντε Γκρες – Την Πέμπτη στις 24:00

14:29 09/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved