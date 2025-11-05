Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου – Τι συζήτησαν - Real.gr

O \u03c0\u03c1\u03c9\u03b8\u03c5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03cc\u03c2 <strong>\u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03ac\u03ba\u03bf\u03c2 \u039c\u03b7\u03c4\u03c3\u03bf\u03c4\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2</strong> \u03b5\u03af\u03c7\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bb\u03b5\u03c6\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae \u03b5\u03c0\u03b9\u03ba\u03bf\u03b9\u03bd\u03c9\u03bd\u03af\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03c1\u03c9\u03b8\u03c5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u0399\u03c3\u03c1\u03b1\u03ae\u03bb<strong> \u039c\u03c0\u03b5\u03bd\u03b9\u03b1\u03bc\u03af\u03bd \u039d\u03b5\u03c4\u03b1\u03bd\u03b9\u03ac\u03c7\u03bf\u03c5.</strong>\r\n\r\n\u039a\u03b1\u03c4\u03ac \u03c4\u03b7 \u03b4\u03b9\u03ac\u03c1\u03ba\u03b5\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bd\u03bf\u03bc\u03b9\u03bb\u03af\u03b1\u03c2 \u03c3\u03c5\u03b6\u03b7\u03c4\u03ae\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03b7 \u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03af\u03b1 \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2 \u03c6\u03ac\u03c3\u03b7\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03b9\u03c1\u03b7\u03bd\u03b5\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03c3\u03c5\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03af\u03b1\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03c4\u03b7 \u0393\u03ac\u03b6\u03b1.