Quantcast
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου – Τι συζήτησαν - Real.gr
real player

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

13:38, 05/11/2025
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε η πορεία εφαρμογής της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved