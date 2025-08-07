Quantcast
Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ισραήλ - Real.gr
real player

Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ισραήλ

19:23, 07/08/2025
Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ενώ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στον συνομιλητή του – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu – την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων.

Παράλληλα, ο κ.Μητσοτάκης υπογράμμισε την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved