Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με Οστιν ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ - Τι συζήτησαν

Όπως γνωστοποίησε -μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο twitter- ο κ. Δένδιας "στο επίκεντρο" βρέθηκαν " η αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, η κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η κατάσταση στην Ουκρανία".

I had a phone call with the US @SecDef Lloyd J. Austin in view of the #NATO Summit in Vilnius. The Greece-US defence relationship, the situation in the East Mediterranean and the situation in Ukraine at the core of our discussion.