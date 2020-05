Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με την ΥΠΕΞ της Δημοκρατίας της Κορέας

Η συνομιλία εστιάστηκε στις προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και στη συναφή εμπειρία που έχουν αποκομίσει οι κυβερνήσεις των δύο χωρών, μέσω και των αποτελεσματικών χειρισμών τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας αυτής πρόκλησης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η κ. Κανγκ Κιονγκ-Χουά εξέφρασε την πρόθεση της χώρας της να μοιρασθεί την εμπειρία της και στο επιστημονικό πεδίο (π.χ. τεστ διάγνωσης κορωνοϊού), αλλά και να αποστείλει, ως μια συμβολική κίνηση, μάσκες προστασίας για τους απογόνους των στρατιωτών που συμμετείχαν στο Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας στην Κορέα, το οποίο είχε διακριθεί για την ηρωϊκή του δράση στον Πόλεμο της Κορέας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τέλος, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να αναπτύξουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κορέας και τη συχνότερη ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

FM @NikosDendias spoke by phone to Republic of #Korea FM Kang Kyung-wha -focus on int’l efforts to combat #COVID19 pandemic&enhancing bilateral coop./Τηλεφωνική συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Δημοκρατίας Κορέας–αντιμετώπιση πανδημίας &ενίσχυση διμερούς συνεργασίας @MOFAkr_eng